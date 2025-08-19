La vivienda a la venta más cara de la Región está en Cartagena y cuesta más de 4,2 millones de euros, según idealista

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vivienda más cara de la Región de Murcia que se encuentra a la venta en la página web de idealista está en Cabo de Palos, en Cartagena, y tiene un coste de 4.250.000 euros.

Según el portal inmobiliario, este chalet de 922 metros cuadrados se ubica en un resort de 5 estrellas, ha sido renovado recientemente y "combina a la perfección lujo, confort y vistas impresionantes".

La vivienda, de 4 niveles, cuenta con ocho dormitorios, ascensor, piscinas cubiertas y al aire libre, gimnasio equipado y spa con sauna y jacuzzi.

Ofrece vistas del mar Mediterráneo y el Mar Menor y dispone, entre otros espacios, de una bodega excavada en la montaña, un parque infantil y detalles realzados por iluminación de cristal Swarovski.