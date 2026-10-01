Vox afirma que no cree en las encuestas electorales e insiste en que la verdadera "está en la calle"

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha señalado este jueves, tras conocer los resultados del Barómetro de Verano de 2026 del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP) --que sitúa a la formación como segunda fuerza política con 12 escaños--, que no cree en las encuestas electorales.

"La verdadera encuesta está en la calle, en esas miles de familias que llegan asfixiadas a final de mes y que apenas tienen para pagar la hipoteca, en esos jóvenes que reconocen que las políticas de siempre, del PP y del PSOE, no les permiten labrarse un futuro, y en esos mayores que nos dicen que salen con miedo a la calle", ha afirmado la formación.

A juicio del partido, "cada vez más gente reconoce que las políticas de Vox son necesarias para labrar un futuro de esperanza para todos los españoles. Jóvenes, mayores y familias merecen un futuro mejor".