Vox anuncia enmiendas a la modificación de la Ley del Mar Menor presentada por el PP en la Asamblea

Archivo - El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Joaquín Segado (derecha) y el portavoz adjunto de Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez (izquierda) en la firma del acuerdo - PARTIDO POPULAR - Archivo

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional ha anunciado que presentará enmiendas a la modificación de la Ley del Mar Menor registrada por el Partido Popular en el parlamento autonómico.

Asimismo, han apuntado que después del 6 de enero mantendrán una reunión con el sector para "fijar con claridad" su postura, según han indicado en un comunicado.

La Proposición de Ley de Modificación de la Ley 3/2020, de 27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor registrada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional "es un ajuste que sólo tiene como fin la adaptación de la cuantía de las sanciones económicas a la normativa estatal", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

El acuerdo que alcanzaron PP y Vox para que estos últimos apoyaran los Presupuestos de la Comunidad para 2025 incluía, dentro de un total de 20 puntos, introducir cambios legislativos en la Ley del Mar Menor. La pasada semana, el presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, reclamaba que su formación seguía esperando el texto definitivo de la reforma.

El PP ha explicado que se modifica una palabra del artículo 83. 4 de la Ley del Mar Menor que regula la pérdida del derecho al acceso de ayudas o subvenciones de la Comunidad. En concreto se sustituye la palabra "conllevarán" por "podrán conllevar".

Asimismo, añade una disposición adicional para adaptar la Ley del Mar Menor a aquellos aspectos que puedan afectarle cuando se apruebe de forma definitiva el Programa de Actuación de Zonas Vulnerables, ahora en fase de exposición pública.