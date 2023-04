Vox anuncia que el expresidente 'popular' de Murcia Alberto Garre irá de número 3 en sus listas a las autonómicas

MADRID/MURCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha confirmado este lunes que el que fuera presidente de Murcia por el PP Alberto Garre se ha unido a las listas de la formación presidida por Santiago Abascal para las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo en la Región.

Así lo ha anunciado Buxadé durante la tradicional rueda de prensa de los lunes desde la sede nacional del partido, donde ha explicado que Garre incluso mantuvo una reunión con el líder de Vox, Santiago Abascal, antes de esta incorporación.

En la misma línea, el partido en la Región ha enviado un comunicado con declaraciones de Garre, en las avanza que concurrirá de número 3 a la Asamblea Regional de Murcia.

Además, ha recalcado que está "con los mismos que estaba, pero estoy mejor acompañado, porque nunca he transigido con la corrupción por mi profesión de licenciado en Derecho, de defensa de la justicia y tampoco nunca he transigido con las desigualdades en materia de agua".

En relación con el agua, ha tildado de "impensable" que "nos puedan cerrar el Tajo-Segura". Por eso, ha manifestado, "no puedo, de ninguna manera, admitir que no se hable del trasvase del Ebro porque el agua que discurre por ese río y por esos caudales es de los murcianos, igual que de los catalanes, los extremeños o los gallegos", ha aseverado el político.

Asimismo, Garre ha especificado que "ni se puede cerrar la agricultura en el campo de Cartagena ni cercenar el turismo en el Mar Menor".

"La ciencia, la tecnología y la investigación son hoy capaces de hacer compatibles ambos sectores. Si eso falla, no solo habrán fallado todos los adelantos que hoy tenemos, habrá fallado especialmente la política regional y nacional", ha apostillado.

Garre también se ha dirigido a los presidentes nacional y provincial de Vox, Santiago Abascal y José Ángel Antelo, respectivamente. "He conocido a dos personas estupendas, a dos políticos de gran altura, no solo física, sino moral, social y política, que es lo que nos pide la sociedad", ha dicho.

"Yo soy un político normal porque no me salgo de la normalidad, y sí que asistimos a diario a las corruptelas que nos ponen de manifiesto que hay políticos que no son normales y que no van al interés común", ha explicado, para especificar que pasar "por el arco de la puerta de un edificio público no te tiene por qué convertir en un delincuente".

Por su parte, el presidente provincial, José Ángel Antelo, ha dado la bienvenida a Garre, de quien ha dicho que es "una persona que ha luchado siempre contra la corrupción, incluso en el seno de su expartido". También "se opuso a votar el cierre del Trasvase Tajo-Segura, demostrando así un gran cariño no solo a la Región de Murcia, sino a todo el levante español", ha matizado.

"Cada vez que salimos a la calle y escuchamos a nuestros vecinos nos dicen que es, sin duda alguna, el mejor expresidente que ha tenido la Región porque los demás, o bien van a acabar entre rejas o están imputados y les piden 11,5 años de cárcel", ha comentado José Ángel Antelo, quien ha añadido: "Se trata de un bochorno, no solo para esta Región, sino para el ámbito nacional".

Además, el líder de Vox Murcia ha definido al expresidente como "una persona que viene a sumar y para nosotros es un honor contar con alguien con tan dilatada experiencia. Alberto Garre sabe qué es lo que hay que hacer y entiende que Vox es la única alternativa para diferenciar entre el dinero público y privado".

Alberto Garre fue presidente de Murcia entre 2014 y 2015 por el PP y en el año 2017 abandonó las filas 'populares' y fundó 'Somos Región'. Además de presidente regional, el nuevo fichaje de Vox fue vicepresidente primero de la Asamblea, portavoz del PP en la Asamblea y diputado nacional del PP durante una legislatura.