Vox anuncia su nuevo Comité Ejecutivo Provincial en la Región de Murcia, que está presidido por José Manuel Pancorbo

Presentación del nuevo Comité Ejecutivo Provincial de Vox
Presentación del nuevo Comité Ejecutivo Provincial de Vox - VOX
Europa Press Murcia
Publicado: viernes, 27 marzo 2026 19:26
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MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha constituido su nuevo Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de la Región de Murcia. El objetivo, tal y como ha admitido el presidente provincial, José Manuel Pancorbo, es el de "reforzar la estructura del partido, ampliar su presencia territorial y seguir defendiendo con firmeza los intereses de los murcianos frente a las políticas que perjudican a nuestra tierra".

Con esta renovación, VOX Murcia "da un paso más en su compromiso de construir una organización sólida, cercana a todos los murcianos y preparada para los retos que afronta la Región".

El nuevo CEP lo forman como presidente, José Manuel Pancorbo; vicepresidente, Alberto Garre; Gerencia, José Mariano Orenes; responsable Jurídico, Alejandro Gálvez; responsable de Relaciones Institucionales, María Teresa Ortega; y responsable de Organización Territorial, Antonio José Candel.

Asimismo, Pancorbo ha señalado que "este equipo representa la ilusión y la determinación de miles de murcianos que confían en VOX como la única alternativa real y valiente". "Con el nuevo CEP, VOX Murcia entra en una fase renovada, integradora y ganadora. La ilusión es máxima y el compromiso, total. Murcia ya tiene un proyecto fuerte y decidido", ha admitido.

Por último, Pancorbo ha asegurado que ya trabajan con total compenetración tanto con la Dirección Nacional, así como con todos los cargos orgánicos e institucionales que representan a Murcia tanto en la propia región como a nivel nacional. "La constitución de este nuevo Comité Ejecutivo Provincial es efectiva desde hoy y marca el inicio de una etapa de mayor actividad y coordinación en toda la Región", han concuido desde Vox.

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