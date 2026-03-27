Vox anuncia su nuevo Comité Ejecutivo Provincial en la Región de Murcia, que está presidido por José Manuel Pancorbo

Presentación del nuevo Comité Ejecutivo Provincial de Vox - VOX

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha constituido su nuevo Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de la Región de Murcia. El objetivo, tal y como ha admitido el presidente provincial, José Manuel Pancorbo, es el de "reforzar la estructura del partido, ampliar su presencia territorial y seguir defendiendo con firmeza los intereses de los murcianos frente a las políticas que perjudican a nuestra tierra".

Con esta renovación, VOX Murcia "da un paso más en su compromiso de construir una organización sólida, cercana a todos los murcianos y preparada para los retos que afronta la Región".

El nuevo CEP lo forman como presidente, José Manuel Pancorbo; vicepresidente, Alberto Garre; Gerencia, José Mariano Orenes; responsable Jurídico, Alejandro Gálvez; responsable de Relaciones Institucionales, María Teresa Ortega; y responsable de Organización Territorial, Antonio José Candel.

Asimismo, Pancorbo ha señalado que "este equipo representa la ilusión y la determinación de miles de murcianos que confían en VOX como la única alternativa real y valiente". "Con el nuevo CEP, VOX Murcia entra en una fase renovada, integradora y ganadora. La ilusión es máxima y el compromiso, total. Murcia ya tiene un proyecto fuerte y decidido", ha admitido.

Por último, Pancorbo ha asegurado que ya trabajan con total compenetración tanto con la Dirección Nacional, así como con todos los cargos orgánicos e institucionales que representan a Murcia tanto en la propia región como a nivel nacional. "La constitución de este nuevo Comité Ejecutivo Provincial es efectiva desde hoy y marca el inicio de una etapa de mayor actividad y coordinación en toda la Región", han concuido desde Vox.