Vox anuncia una "ofensiva" contra los empadronamientos ilegales y el "efecto llamada" - VOX MURCIA

MURCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox en la Región de Murcia va a "desplegar una ofensiva" en todos los Ayuntamientos donde gobierna o es decisivo para "poner el foco en los empadronamientos ilegales y cortar el efecto llamada que convierte a los municipios en destino de redes y mafias".

Así lo ha anunciado el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, que ha presentado el arranque de un curso político que, ha subrayado, "va a ser transcendental para el futuro de todos los españoles", según han informado desde el partido.

Por ello ha anunciado dos medidas concretas. Una de ellas es una iniciativa para elaborar y poner en marcha una Ordenanza reguladora de la gestión del Padrón Municipal de Habitantes y del procedimiento sancionador aplicable a los incumplimientos de los ciudadanos.

Además, Vox, a nivel intermunicipal, en coordinación con el Grupo Parlamentario en la Asamblea Regional, va a poner en marcha una Ordenanza municipal reguladora del procedimiento para la emisión de informes de integración social y de adecuación de vivienda.

El objetivo, ha insistido Pancorbo, "es nítido". "Vox va a impulsar en el ámbito municipal una política firme de control de la inmigración ilegal, utilizando, hasta el límite de las competencias municipales, todos los instrumentos disponibles dentro de la ley para comprobar la realidad del padrón, la residencia efectiva, las condiciones de habitabilidad y el cumplimiento de los requisitos exigidos en los procedimientos administrativos y sociales", ha declarado.

Por último, Pancorbo ha señalado que el empadronamiento "no es un derecho automático ni un trámite ciego", sino que es "un instrumento al servicio de la legalidad, de la convivencia y de los vecinos que cumplen las normas".

"Quien falsea su residencia, quien ocupa viviendas insalubres o quien utiliza el padrón como puerta de entrada a prestaciones y reagrupaciones irregulares encontrará, allí donde Vox tenga capacidad de gobierno, un muro de legalidad", ha concluido.