Vox Cartagena registra un escrito para garantizar la celebración del pleno de la moción de censura

Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel y Diego Salinas, junto al portavoz del partido en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, tras ser cesados - VOX CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

Vox Cartagena ha registrado un escrito ante la Secretaría General del Pleno solicitando que se mantenga la celebración del pleno extraordinario de la moción de censura convocado para este martes.

La formación considera que la situación que estos días se está viviendo en el ayuntamiento cartagenero "no puede desaparecer por la simple presentación de un escrito de quienes la provocaron".

Desde el partido han criticado que los concejales no adscritos que la pasada semana retiraron su apoyo a la moción después de haber firmado a favor, "pretendan que todo desaparezca sin debate público, sin votación y sin asumir ninguna responsabilidad política ante el Pleno de la Corporación".

Vox considera que los cartageneros "tienen derecho a conocer las razones de quienes firmaron una moción de censura alegando un supuesto caos económico y de gestión, para posteriormente sostener exactamente al mismo gobierno al que pretendían desalojar".

En este sentido, han denunciado que "si hace unos días existía una situación tan grave que justificaba una moción de censura, los ciudadanos merecen saber qué ha cambiado exactamente. Y si nada ha cambiado, también merecen saber por qué se firmó aquella moción".

Vox ha afirmado que "no va a contribuir a que esta operación termine sin explicaciones", por lo que sus concejales han manifestado formalmente su disposición a que la moción sea debatida y votada con el objetivo de garantizar "que el Pleno pueda pronunciarse y que ningún artificio procedimental impida el debate político que Cartagena merece".

Por otra parte, desde Vox han criticado el cese de los dos concejales de su partido al considerar que se realizó "para satisfacer las exigencias de quienes habían firmado la propia moción de censura".

"Quienes permanecieron leales al pacto de gobierno han sido apartados, mientras quienes promovieron la ruptura de la estabilidad institucional se han convertido en actores decisivos para la continuidad del Ejecutivo municipal", por ello, consideran que "cualquier intento de anticipar cuál será la posición definitiva de Vox en una eventual votación resulta sencillamente imposible" ya que no han anticipado el sentido de su voto por lo que ven "incompresible" que se quiera evitar el Pleno.

Para la formación la aritmética política "es delicada" y han señalado que "en una moción de censura no basta con impedir determinados apoyos; lo determinante es el resultado final de la votación y la relación entre votos favorables, votos contrarios y eventuales abstenciones".

En este sentido, han incidido en que "una vez constituido el Pleno cada concejal deberá asumir públicamente su posición y votar en conciencia ante los ciudadanos".

"Si el Partido Popular quiere mantener la Alcaldía, tendrá que explicar a los cartageneros por qué ha decidido expulsar del Gobierno a quienes han sido leales al pacto durante toda la legislatura para satisfacer las exigencias de quienes firmaron una moción de censura contra ese mismo Gobierno", han aseverado.

Al hilo, han afirmado que el PP "tendrá que explicar también por qué la estabilidad de Cartagena depende precisamente de quienes hace apenas unos días afirmaban que este Gobierno era incapaz de gestionar la ciudad y debía ser desalojado".

"La pregunta es qué explicaciones están dispuestos a dar quienes provocaron esta crisis política y qué precio político ha tenido finalmente su cambio de posición. Cartagena merece que cada concejal dé la cara, se siente en el Pleno y vote públicamente aquello que considere mejor para la ciudad", han concluido.