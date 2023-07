VOX celebra que el TSJ estime su recurso electoral y se convoquen de nuevo elecciones en dos mesas de Ceutí

MURCIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

VOX ha celebrado que el TSJ de Murcia estime su recurso electoral y se convoquen de nuevo elecciones en dos mesas de Ceutí en un plazo de tres meses.

En concreto, la Sentencia del TSJ considera que "la no conservación de los votos reputados nulos por esas dos mesas electorales impidió conocer la voluntad material manifestada por los electores, por lo que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dispone que el conocimiento de la voluntad de los electores es, además, un fin no solo irreprochable, sino necesario por lo ya dicho en un Estado democrático que no reconoce más fuente de poder que la derivada de la voluntad de sus ciudadanos, en cuanto está dirigida a conocer de la manera más perfecta la voluntad del cuerpo electoral", dice VOX.

José Garre, vicesecretario Jurídico provincial de VOX, afirma que desde el partido "nos alegra que la Sala del TSJ nos haya dado la razón, porque nos faltaron 3 votos para haber conseguido un concejal más en detrimento del PSOE, lo que podría incluso cambiar el régimen de gobierno del Ayuntamiento".

"No poder comprobar si la declaración nulidad de esos 27 votos nulos se había realizado correctamente, no solo suponía un perjuicio para VOX, sino para el sistema electoral en sí, pues no se podía saber la voluntad real de los electores", advierte.