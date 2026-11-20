El candidato de Vox por la Región de Murcia al Congreso de los Diputados, Joaquín Robles, en CROEM - VOX

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox se ha reunido con la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) para analizar el decálogo de medidas que la patronal considera esenciales de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El candidato de la formación al Congreso por la Región de Murcia, Joaquín Robles, ha mostrado su respaldo a las diez propuestas planteadas por los empresarios, calificándolas "de sentido común", y ha subrayado que Vox comparte lo esencial con la patronal porque "la Región de Murcia no puede seguir siendo la gran olvidada de los distintos gobiernos nacionales", han informado desde la formación.

Asimismo, han incidido en la "necesidad urgente de acometer una desregulación y simplificación administrativa que facilite la actividad económica".

En este sentido, Robles ha exigido "de una vez, unas políticas eficaces que eliminen la burocracia asfixiante y esas iniciativas ideológicas que están destruyendo la competitividad de nuestro tejido productivo", señalando que "no es posible que un empresario tenga dificultades para crear empleo y para que la Región de Murcia salga adelante".

Asimismo, el candidato de Vox al Congreso ha señalado que la formación defiende "sin ambages, la continuidad del trasvase Tajo-Segura y un verdadero Plan Hidrológico Nacional que garantice agua a la agricultura, la industria y el turismo del sureste".

Del mismo modo, ha trasladado el respaldo del partido a "la ejecución íntegra del Corredor Mediterráneo, sin rebajas ni atajos, y la ampliación de la capacidad eléctrica y de las infraestructuras logísticas que nuestras empresas necesitan ya".

Por otra parte, Robles ha afirmado que su formación es partidaria de una rebaja de impuestos. "Lo que llevamos es que en la declaración de la Renta los primeros 22.000 euros estén exentos y de ahí hasta los 70.000 un tipo impositivo del 15%, y a partir de los 70.000 del 25%", ha explicado.

El candidato de Vox también se ha reunido con agricultores que, según ha dicho, le transmitieron la necesidad de "regular y de acabar con la competencia desleal que se les exige a ellos y no a terceros países". En este sentido, la formación apuesta por la preferencia comunitaria y del producto nacional.

SUBIDA DEL SALARIO MÍNIMO

Preguntado sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Robles ha asegurado que lo que buscan estos aumentos es "combatir una inflación disparada por las pésimas políticas de la izquierda".