El candidato de Vox al Congreso por la Región de Murcia, Joaquín Robles, ofrece declaraciones a los medios de comunicación - VOX MURCIA

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox al Congreso por la Región de Murcia, Joaquín Robles, ha denunciado este miércoles la "sobrerregulación" impuesta desde Bruselas y la "competencia desleal" de las importaciones de terceros países que, a su juicio, asfixian al campo murciano, al tiempo que ha reclamado el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura como una "cuestión de justicia".

Robles, acompañado en Los Alcázares por diputados regionales y concejales de su formación, ha mantenido un encuentro con representantes del sector primario regional para abordar los problemas que afectan a su actividad, entre los que ha destacado también la falta de relevo generacional y las dificultades para fijar población en el medio rural.

"Se les exige a nuestros agricultores unas condiciones productivas que no se exigen a terceros países", ha señalado el candidato, quien ha recordado que el sector primario representa alrededor del 11% de la producción de la Región de Murcia y constituye una actividad "esencial" para su economía, según ha informado Vox.

Por ello, ha defendido que "es imprescindible garantizar su futuro y apostar por la soberanía alimentaria y energética" y ha reivindicado el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, al tiempo que ha criticado los "intentos" de acabar con esta infraestructura y ha hecho referencia también a la supresión del trasvase del Ebro.

"No se trata de apelar a la solidaridad. No es cuestión de solidaridad, es cuestión de justicia: que el agua pueda llegar allí donde hace falta y donde hay medios técnicos para llevarla", ha subrayado Robles.

Finalmente, ha advertido de que "impedir los trasvases supone comprometer el desarrollo económico y social de la Región" y ha reiterado el "compromiso" de su formación con los agricultores y con las personas que trabajan en un sector que considera "imprescindible" para el presente y el futuro de la Región.