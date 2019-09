VOX dice que el Centro MENAS de Santa Cruz está lleno de "irregularidades" y ya ha producido "hechos de violencia"

Publicado 21/09/2019 14:58:55 CET

MURCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Juan José Liarte, portavoz de Grupo Parlamentario VOX, ha señalado este sábado, a las puertas del Centro MENAS de la pedanía murciana de Santa Cruz, que su partido está de acuerdo con que se preste asistencia que la ley marca a los MENAS "entre tanto se realizan las gestiones para el cumplimiento de la Ley de Extranjería", pero ha insistido que el centro es irregular y provoca hechos de violencia a los vecinos de la pedanía.

Liarte, que ha hecho estas declaraciones después de que ayer se conociera el traslado de 15 MENAS a este centro, insiste que "no reúne las condiciones que marca el ordenamiento jurídico". "La plataforma vecinal nos informa que las irregularidades son muchas, entre ellas, una masificación muy superior a las que marca la ley". Además, denuncia que ya se han producido "diversos hechos de violencia y agresiones contra las personas", añade Liarte.

El portavoz, que se ha referido al funcionamiento de estos centros como "negocio", ha explicado que, aunque se le nieguen los datos, los propios vecinos le han reconocido que en él "no solo hay menores de edad, sino personas con experiencia militar en sus países de origen".

Liarte solicitará en los próximos días "por la vía parlamentaria, el acceso a las cifras de este 'negocio'". Asimismo, pide al PP que encuentre "una solución que no implique el incumplimiento del acuerdo de investidura".

En este sentido, ha acusado a la consejera Franco, "que tendrá que explicar por qué razón se ha procedido de esta manera", de actuar "con nocturnidad" y de espaldas a los vecinos de Santa Cruz y de la Región de Murcia.

Por otro lado, Liarte ha acusado a la Delegación del Gobierno de "soltar a 30 argelinos indocumentados por las calles de Cartagena, a los que no se les permite trabajar en nada que sea legal, por lo que todos ustedes me podrán decir qué harán para poder comer".

Lourdes Méndez, diputada nacional por la Región de Murcia, ha defendido que una pedanía como Santa Cruz, sin ambulatorio y sin cuartel de policía "no cumple con los requisitos" para tener un centro de este tipo, por lo que se puede convertir "en una fuente de conflictos".

FRAGILIDAD DEL PACTO DE GOBIERNO

"No es de recibo que los gobernantes hayan incumplido en tan poco tiempo la palabra dada", ha señalado Méndez, en relación al acuerdo de Gobernabilidad alcanzado en la Región de Murcia. "¿Qué podemos esperar de un Gobierno que no cumple un pacto?", ha apostillado, para añadir que "queda demostrado que con aquellos pactos querían sillones y no defender los intereses de los murcianos".

Sobre la posibilidad de que ese pacto pueda romperse, Méndez ha dicho que eso corresponde a los responsables que están llevando a cabo las conversaciones en la Asamblea Regional. Del mismo modo, Liarte ha apuntado que "con el riesgo" que supone ese centro para los vecinos de Santa Cruz, preocuparse por la continuidad de un pacto tiene un punto de "inmoralidad".

Por ello, el portavoz de VOX en el parlamento autonómico, confía que López Miras encuentre una situación a este problema en los próximas días, porque de lo contrario, ha dejado entrever que el pacto de gobernabilidad podría correr peligro.

En tercer lugar, ha intervenido Inmaculada Ortega, portavoz y concejal del grupo municipal VOX Murcia Ciudad, que ha recordado que el 24 de junio ya presentaron una moción en el Pleno del Ayuntamiento sobre la ilegalidad del centro y para que se cerrara. "Es evidente que no tienen intención de cerrarlo y que lo que quieren es maquillar la realidad, que es que no cumple la normativa".