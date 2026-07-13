Vox insta al PP a "olvidarse" de los Presupuestos de 2026 y centrarse ya en los de 2027

El presidente provincial de Vox, José Manuel Pancorbo, y el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, durante un desayuno informativo celebrado con los medios de comunicación - EUROPA PRES

MURCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha asegurado este lunes que mantiene su disposición a negociar los Presupuestos de la Región de Murcia para 2026 con el Gobierno regional, aunque ha advertido de que no respaldará ni el techo de gasto ni las cuentas públicas sin conocer previamente el proyecto del Ejecutivo.

Así lo han manifestado el presidente provincial de Vox, José Manuel Pancorbo, y el portavoz del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, durante un desayuno informativo celebrado con los medios de comunicación.

Martínez Alpañez ha reprochado al Ejecutivo autonómico el retraso en la tramitación presupuestaria y ha sostenido que el Partido Popular "tenía que haber llevado el presupuesto a debate en octubre de 2025" y que, "estamos a mitad de julio del año 2026 y no ha llevado absolutamente nada". En este sentido, ha acusado al Gobierno regional de "poner excusas" y ha lamentado que "ni tan siquiera han llevado el techo de gasto".

El portavoz parlamentario ha explicado que, hasta el momento, únicamente se han producido dos contactos con el Ejecutivo regional para abordar las cuentas. El primero, a nivel de grupos parlamentarios, en el que Martínez Alpañez ha asegurado que "se nos preguntó acerca de la predisposición para negociar presupuestos y se les dijo que nuestra predisposición es absoluta".

El segundo, y último contacto, según aseguran desde la formación, fue en el Debate sobre el Estado de la Región, en el que Vox rechazó comprometer su apoyo al techo de gasto y a los Presupuestos sin conocer previamente el contenido de las cuentas. "Nos pidieron que les firmáramos un papel en blanco y les dijimos que no. Si querían negociar el presupuesto, lo primero que tenían que hacer era poner encima de la mesa su proyecto", ha afirmado.

A juicio de Martínez Alpañez, el retraso hace que incluso resulte más razonable centrar los esfuerzos en las cuentas del próximo ejercicio. "Lo ideal sería que empezaran a pensar en el presupuesto de 2027", ha dicho, al considerar que podría existir una relación entre la demora en las cuentas de 2026 y la proximidad de las elecciones autonómicas.

Preguntado por una posible negociación para que Vox vuelva a entrar en el Gobierno regional, Pancorbo ha descartado ese escenario al responder con un "evidentemente no".

Respecto a las condiciones para un eventual acuerdo presupuestario, Martínez Alpañez ha señalado que pasan por medidas relacionadas con la seguridad, el control de la inmigración ilegal, la elaboración de protocolos para determinar la edad de los inmigrantes que llegan como menores, favorecer el retorno de aquellos que corresponda con sus familias y reforzar los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

En materia económica, el portavoz parlamentario ha advertido de que "la situación económica de la Región de Murcia es muy complicada" y ha criticado el incremento del gasto público en los últimos años.

Además, ha recordado que el presupuesto pactado entre PP y Vox para 2025 contemplaba un déficit de 42 millones de euros, mientras que, según ha indicado, el ejercicio terminó con un déficit de 705 millones. Por ello, ha reiterado que, sin una negociación previa sobre el contenido de las cuentas, Vox votaría en contra del techo de gasto.

VIVIENDA

En relación con el decreto Ley de Vivienda Asequible pactado con el Ejecutivo autonómico, Martínez Alpañez ha asegurado que "esa negociación está cerrada" y ha afirmado que el Partido Popular asumió el compromiso de aprobar el reglamento de desarrollo inmediatamente después de la aprobación definitiva del decreto. "Esperamos que el Partido Popular publique al día siguiente el reglamento", ha señalado.

Asimismo, ha indicado que en las últimas semanas representantes del sector de la construcción y de la promoción inmobiliaria se han puesto en contacto con Vox porque, a su juicio, "ya están empezando a darse cuenta de los grandes fallos" del modelo actual, aunque ha precisado que todavía no está decidido cuándo se debatirá la iniciativa en la Asamblea Regional.

LEY DEL MAR MENOR Y TRASVASE TAJO-SEGURA

Sobre la reforma de la Ley del Mar Menor, Martínez Alpañez ha recordado que su modificación figuraba tanto en el acuerdo de investidura de Fernando López Miras como en el acuerdo presupuestario de 2025 y ha acusado al Partido Popular de "incumplir" ambos compromisos.

"Somos muy pesimistas. El Partido Popular lo único que quiere de los agricultores son sus votos", ha manifestado, al tiempo que ha sostenido que "el Mar Menor está exactamente igual que estaba hace diez años. No ha mejorado nada".

En este contexto, ha confiado en que la reforma pueda debatirse al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, aunque ha reconocido que Vox solo podrá impulsarla si cuenta con la fuerza suficiente tras las próximas elecciones autonómicas.

En cuanto al trasvase Tajo-Segura, Pancorbo ha mostrado la preocupación de su formación por las consecuencias que puedan derivarse de una reducción de los envíos de agua. "Con estos límites no traspasables puede haber un daño grave para la economía de la Región", ha advertido.

Asimismo, ha defendido que "la desaladora debe ser un complemento, pero nunca será una alternativa viable porque sería la certificación de que muere la agricultura en la Región".

BALANCE DEL CURSO POLÍTICO Y FUTURO DE VOX

En cuanto al balance del curso político, Pancorbo ha calificado el último año como "bastante positivo" para la formación y ha destacado que Vox ha incrementado su representación en los últimos procesos autonómicos celebrados en España, incluida la cita electoral de Extremadura de diciembre de 2025.

Además, ha asegurado que la formación percibe respaldo social en la Región. "Sentimos el apoyo de los habitantes murcianos", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que "Vox ha demostrado que está preparado para asumir las riendas de la Región de Murcia".

Aunque ha reconocido que el objetivo del partido sería gobernar en solitario, ha señalado que, si no fuera posible, intentarán formar parte del Ejecutivo.

Preguntado por la posibilidad de que el exdirigente regional José Ángel Antelo impulse un nuevo proyecto político de cara a los siguientes comicios, Pancorbo ha señalado que "los votos no nos pertenecen a los partidos; los votos les pertenecen a los ciudadanos y cada uno va libremente a la urna y elige al partido al que quiere votar".

Asimismo, ha defendido que, tras la salida de Antelo, "la formación está bastante más cohesionada que hace un año" y que "la situación orgánica del partido es bastante más fuerte y sólida que hace un año".

En relación con el candidato de Vox a la Presidencia de la Comunidad Autónoma en las próximas elecciones, Pancorbo ha indicado que la decisión corresponderá a la dirección nacional del partido. "Será la dirección nacional quien elija al candidato", al tiempo que ha asegurado que no se plantea encabezar la candidatura, aunque ha añadido: "No está en mis planes pero si me lo plantean me lo pensaré".

Por su parte, Martínez Alpañez ha destacado la actividad parlamentaria desarrollada durante el curso político, con "más de 150 solicitudes de debate", y ha sostenido que "más Vox es necesario, la ciudadanía quiere las políticas de Vox, las del sentido común".