Vox Murcia exige la entrega de actas a 3 de sus ediles en Torre Pacheco tras pactar con el PP y les acusa de "venderse"

TORRE PACHECO (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La dirección regional de Vox ha exigido a José Francisco Garre, Josefa Guillén y Ana Belén Martínez la entrega de sus actas en el Ayuntamiento de Torre Pacheco por haber "traicionado a los votantes" al "venderse al PP a cambio de intereses y ambiciones personales".

Esta reacción de la cúpula regional sucede al anuncio de un pacto de gobierno de coalición apoyado por los tres concejales y el PP para el resto de la legislatura, así como a la baja de Garre de Vox por comportamientos de la dirección que él ha tildado de "cuasi mafiosos".

En un comunicado, Vox Murcia vincula la "maniobra" de Garre a un requerimiento previo de la dirección para que justificara el cobro de 8.480 euros. Según la formación, ese pago se efectuó el 17 de febrero por orden del entonces portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea, José Ángel Antelo.

La organización ha asegurado que la transferencia salió de la cuenta del grupo parlamentario sin el conocimiento de sus miembros y ha subrayado que solo tuvo constancia quien "mandó ejecutarla", en referencia a Antelo, quien hoy está "suspendido cautelarmente e inhabilitado" por "conductas irregulares".

"Pese a que Garre se comprometió a justificar este ingreso y otro por idéntico importe realizado con igual procedimiento en julio de 2025, este compromiso nunca se cumplió. Al contrario, Garre trabajó activamente desde entonces en la división del grupo municipal y desafió abiertamente las indicaciones de transparencia del partido", ha sostenido la dirección provincial de Vox.

Asimismo, ha lamentado los "perjuicios" para los vecinos de Torre Pacheco ante el comportamiento de su "exrepresentante" y ha indicado que han conocido el acuerdo con el alcalde de Torre Pacheco "sin que en ningún momento Vox haya sido informado de la posibilidad de entrar en el Gobierno municipal".

"Desconocemos las contraprestaciones que el PP dará al concejal traidor, pero inquieta que el propio Garre, en sus primeras declaraciones a los medios, haya confesado que el objetivo de este acuerdo es el de impulsar contratos", según ha sostenido Vox.

La formación ha anunciado que, "tan pronto tuvo conocimiento de estos alarmantes comportamientos", ordenó abrir un expediente interno para proceder a la expulsión de un cargo público que ha considerado "indigno de representar a los ciudadanos y a las siglas por las que concurrió".

"Garantizamos a los ciudadanos que, a diferencia del resto de partidos, Vox no va a tolerar ni mucho menos encubrir irregularidades ni abusos perpetrados traicionando la confianza de los españolas", ha sostenido Vox Murcia.