Vox Murcia tacha de "invasión" la crisis de Ceuta: "El agresor es Marruecos y el traidor es Pedro Sánchez"

Dirigentes de Vox Murcia en la concentración en apoyo a Ceuta en la Glorieta de España - VOX MURCIA

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox Murcia, José Manuel Pancorbo, afirmó este miércoles que España "está sufriendo una invasión" en Ceuta impulsada por Marruecos, al que calificó de "agresor", y tildó de "traición" la gestión del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, según ha informado el partido en un comunicado.

Pancorbo realizó estas declaraciones en la Glorieta de España de la capital murciana durante la concentración en apoyo a la ciudad autónoma, en la que participó junto al portavoz del partido en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, y el portavoz municipal en Murcia, Luis Gestoso.

Durante el acto, el dirigente provincial sostuvo que la entrada masiva de personas en la ciudad autónoma "no es una crisis migratoria, humanitaria ni administrativa", sino un "ataque de guerra híbrida de Marruecos contra la integridad territorial de España" con el propósito de "hacerse con Ceuta y Melilla".

En este sentido, alertó de que un mes después el escenario "no deja más que empeorar" y señaló que los ceutíes sufren "violencia, saqueos, emboscadas a nuestros militares y agresiones en las calles".

Ante esta situación, el líder autonómico de Vox exigió la "militarización de la frontera" y la devolución "inmediata" a Marruecos de las personas que han accedido al territorio.

"El agresor es Marruecos. El traidor es Pedro Sánchez. El Gobierno sabía lo que iba a ocurrir, no lo impidió y sigue reivindicando la alianza con Rabat sin un reproche. No es un error de gestión: es una traición", aseveró.

Asimismo, Pancorbo se alineó con la petición del presidente nacional de la formación, Santiago Abascal, para activar el artículo 102 de la Constitución en el Congreso de los Diputados, al tiempo que reprochó la postura del Partido Popular.

"El PP ha vuelto a ponerse de perfil. A la hora de la verdad nunca da la talla política que España necesita", criticó, tras insistir en que los 'populares' "siguen gobernando con el PSOE en Ceuta".

"Ceuta no se vende. Ceuta se defiende. Y desde Vox vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias", concluyó.