Vox pide a Feijóo que cuando venga a Murcia a la cumbre "pida perdón a los ciudadanos"

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha afirmado que Alberto Núñez Feijóo, con motivo de su visita a Murcia para celebrar una cumbre, "lo primero que tiene que hacer es pedir disculpas a los ciudadanos, porque ni siquiera fue a votar por el trasvase, que es vital para el día a día de todos".

En cuanto a la inmigración, Antelo ha denunciado que "tanto el Partido Popular como el PSOE han financiado la inmigración ilegal que está destrozando calles y barrios".

A su juicio, "son ellos los responsables del efecto llamada, de las violaciones, de los machetazos y de los robos que se producen a manos de la inmigración ilegal".

A renglón seguido, ha añadido que PP y PSOE "son también responsables de que las mafias sigan traficando con seres humanos, de que se lucren con el sufrimiento de las personas y de que nuestros mares se hayan convertido en un cementerio por su irresponsabilidad".

Antelo, acompañado por el diputado regional Rubén Martínez Alpañez y el equipo local, ha asistido este martes a la misa de despedida de la Virgen de la Fuensanta y a la posterior procesión hasta la iglesia del Carmen de Murcia, antes de su regreso a su santuario.

Allí ha subrayado que Vox "está donde tiene que estar, acompañando a la Virgen de la Fuensanta y viendo las calles de Murcia llenas de miles de fieles que la acompañan en la defensa de nuestra identidad, de nuestra cultura, de nuestra tradición y de lo que somos: la cristiandad".

Finalmente, Antelo ha pedido a la patrona de Murcia "por el fin de las guerras y, especialmente, por el fin del genocidio de cristianos a manos de yihadistas en África, un drama silenciado por muchos medios pese a los miles de cristianos, bebés degollados, mujeres violadas y hombres asesinados".