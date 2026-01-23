Vox presenta una iniciativa en la Asamblea Regional contra el acuerdo UE-Mercosur

El presidente provincial y portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, y el presidente de Asaja Murcia, Juan de Dios Hernández - VOX

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial y portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional, José Ángel Antelo, ha anunciado este viernes que su formación política presentará una iniciativa en el parlamento autonómico contra el acuerdo UE-Mercosur, por considerar que "liquida y acaba con el sector agroalimentario"., según informaron fuentes de Vox en un comunicado.

Tras mantener una reunión con el presidente de Asaja Murcia, Juan de Dios Hernández, en la que también han participado diputados regionales de Vox, Antelo ha afirmado que se trata de un acuerdo "impulsado por el Partido Socialista Europeo y el Partido Popular Europeo, y defendido durante décadas por el PP, como ha reconocido el propio Feijóo".

A renglón seguido, Antelo ha destacado que "recientemente, gracias a una iniciativa de Vox en el Parlamento Europeo, respaldada por todo el grupo Patriots se logró sacar adelante la propuesta para llevar el acuerdo de Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

"Gracias a Vox, ese acuerdo se puede paralizar y retrasar entre uno y dos años su puesta en marcha", ha señalado el dirigente, que ha mostrado su sorpresa porque "ningún eurodiputado español ni del Partido Socialista ni del Partido Popular ha votado a favor de paralizar este acuerdo, a diferencia de eurodiputados del PP de otros países".

"Todo ello sabiendo la enorme importancia que tiene el sector agroalimentario para España y, especialmente, para la Región de Murcia, que es la Huerta de Europa", ha subrayado, al tiempo que ha advertido de que los agricultores "no quieren cláusulas de salvaguarda" porque "ya saben muy bien lo que suponen tras los acuerdos firmados en su día con Marruecos".

En este punto, ha denunciado la entrada de productos "con pesticidas prohibidos en España, regados con aguas fecales, con más de 50 alertas sanitarias", lo que supone "producto de muy mala calidad que está acabando con un sector tan pujante, tan necesario y tan estratégico como el agroalimentario".

"La soberanía alimentaria es imprescindible garantizarla, más aún en el contexto internacional actual", ha remarcado Antelo, quien ha insistido en que "hay que paralizar el acuerdo con Mercosur y tumbarlo tanto en el ámbito europeo como en el nacional", y ha exigido que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "cumpla el mandato de los ciudadanos y no obedezca al Partido Popular Europeo, que le ha pedido que lo ponga en marcha de manera inmediata, aunque sea de forma provisional".

A continuación, ha insistido en que "el único grupo político que ha votado a favor de paralizar este acuerdo en la Asamblea Regional ha sido Vox", y ha defendido que su formación apuesta "no por la igualdad de condiciones, sino por la prioridad nacional de nuestro producto".

ADHESIÓN A LA MANIFESTACIÓN DEL 29 DE ENERO

Vox ha anunciado que se suma a la gran manifestación convocada para el próximo 29 de enero contra el acuerdo de Mercosur y ha aprovechado para denunciar "todas esas leyes locales, regionales y nacionales impulsadas por el bipartidismo que perjudican gravemente a nuestro campo", como la Ley del Mar Menor, que "no protege el Mar Menor, pero sí criminaliza y estigmatiza al sector agroalimentario".

Por su parte, el presidente de Asaja Murcia, Juan de Dios Hernández, ha mostrado la "firme oposición" de la organización agraria al acuerdo con Mercosur, al considerar que "va a afectar directamente al sector agropecuario, a una forma de vida muy arraigada en nuestro territorio y, sobre todo, a miles de familias que viven de este honorable sector".

Hernández ha recordado los precedentes de los acuerdos con Marruecos, "firmados a espaldas del sector y sin consultar a las organizaciones agrarias", y ha denunciado la desigualdad en el cumplimiento de las exigencias fitosanitarias.

"Nosotros cumplimos a rajatabla todas las normas, mientras la Comisión Europea mira hacia otro lado y nos abandona, algo que no es ni lícito ni comprensible", ha afirmado.

Finalmente, el presidente de Asaja Murcia ha confirmado que la organización mantiene su hoja de ruta de movilizaciones y que el próximo 29 de enero "vamos a salir a la calle para expresar nuestra preocupación y hacer un llamamiento a la ciudadanía para que apoye unas reivindicaciones que también son las suyas".