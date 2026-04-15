Vox propone al Gobierno regional una reunión para sacar adelante la Ley de Vivienda

El portavoz del grupo parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez - VOX
CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)
El portavoz del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha propuesto al PP mantener el lunes una reunión de ambos partidos "con luz y taquígrafos" para sacar adelante una nueva normativa de vivienda que se aprobaría en la primera semana de mayo.
Alpañez ha hecho esta propuesta durante su intervención en la Sesión Plenaria de este miércoles en el Parlamento autonómico. "Solo tienen que poner la hora, ya saben que Vox cumple", ha apuntado.
El guante lo ha recogido el portavoz del PP, Joaquín Segado, "hemos tenido seis reuniones con Vox, no tenemos ningún inconveniente en tener la séptima, el lunes o mañana si hace falta". El diputado ha recriminado a Vox que después del último encuentro llevan semanas esperando una respuesta.
Más tarde, en un encuentro con los medios, ha acusado a José Ángel Antelo y a Virginia Martínez de "traicionar la voluntad de los ciudadanos de la Región de Murcia y, especialmente, de los votantes de Vox", tras su salida del Grupo Parlamentario, en lo que ha calificado como un caso de "transfuguismo puro y duro", según han informado desde el partido.
Martínez Alpañez ha señalado que "Vox está hoy en día más fuerte que nunca" y que quienes abandonan el proyecto "predican mucho pero no practican nada", acusándoles de mantener una actitud contraria a la responsabilidad política que exigieron los ciudadanos en las urnas.
En este sentido, ha afirmado que "cumplir con los votantes es renunciar al acta cuando se deja de confiar en el proyecto que te trajo aquí", y ha subrayado que "no tienen legitimidad moral ni política para seguir ocupando sus actas".
A renglón seguido, el portavoz ha remarcado que "todos los que han salido de Vox tienen un patrón común: presumen de aquello de lo que carecen", insistiendo en que "no sueltan el sillón" y que su comportamiento "contradice el discurso que públicamente defienden".
El parlamentario también ha sido crítico con la labor Antelo y Martínez, afirmando que "la actividad parlamentaria de estas dos personas no ha sido contundente", y ha cuestionado su dedicación institucional. En esa línea, ha reprochado prácticas que, a su juicio, no se corresponden con la responsabilidad del cargo, asegurando que algunos "se limitan a estar cinco minutos delante del micrófono y para casa".
Finalmente, Martínez Alpañez ha afirmado que el partido "no va a detener ni un solo segundo su trabajo" y que sigue "más fuerte y más comprometido que nunca" con los ciudadanos. "El proyecto de VOX no lo va a romper ningún tránsfuga", ha concluido.
MOCIÓN DE CENSURA
En relación con la supuesta moción de censura en Cartagena, Martínez Alpañez ha asegurado que Vox no ha participado en ningún tipo de negociación en ese sentido, al tiempo que ha explicado que "jamás me he sentado con ningún partido político a preparar o hablar de una moción de censura", y ha calificado como "ridículo" cualquier intento de atribuir a su partido acuerdos de ese tipo, especialmente con el Partido Socialista o con otros partidos de la oposición.
En este contexto, ha señalado que "Vox no se va a sentar a hacerse una moción de censura a sí mismo", subrayando que el partido ha mantenido siempre una posición "clara y coherente" en todas las instituciones.