Vox sitúa el control de las fronteras y el acceso a la vivienda entre sus prioridades para el 29N

Martínez Alpañez (Vox) pide el voto "masivo" y "presencial" para que se "se vaya el candidato de Marruecos" - VOX RM

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

Vox sitúa el control de las fronteras, la inmigración irregular, el acceso a la vivienda y la mejora del poder adquisitivo entre sus prioridades de cara a las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre.

Así lo ha señalado este lunes el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, tras la reunión de la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional, donde ha llamado a una movilización "masiva" de los ciudadanos en las urnas para propiciar un cambio en el Gobierno de España.

Martínez Alpañez ha defendido la necesidad de poner en marcha políticas "para controlar nuestras fronteras, para controlar la inmigración ilegal" y medidas destinadas a que los españoles "puedan llegar holgadamente a final de mes y también para que puedan acceder a una vivienda".

El parlamentario también ha pedido a los ciudadanos que acudan presencialmente a votar el próximo 29 de noviembre. "Vamos a pedir a todos los españoles que acudan a las urnas, que vayan a votar presencialmente, que se presenten en su colegio y que voten", ha manifestado.

En este sentido, Martínez Alpañez ha afirmado que Vox "no se fía de Pedro Sánchez" y ha insistido en la necesidad de que los ciudadanos participen de forma masiva en los comicios. "Todos los españoles tenemos que ir a votar el día 29 de noviembre", ha señalado.

Preguntado por el escenario que se abre en Vox ante la convocatoria electoral y la configuración de las candidaturas, Martínez Alpañez ha mostrado su respaldo a la dirección nacional de la formación. "Confío plenamente en el Comité Ejecutivo Nacional y en nuestro presidente, Santiago Abascal", ha indicado.

El diputado regional ha asegurado, asimismo, que Vox cuenta con "excelentes profesionales que pueden desempeñar cualquier puesto en cualquier lista o en cualquier organismo" y ha expresado su deseo de que, tras los comicios, "Santiago Abascal sea el próximo presidente del Gobierno".