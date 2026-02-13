La Vuelta Ciclista a la Región de Murcia arranca desde el Puerto de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Cartagena ha sido el punto de partida este viernes de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia Costa Cálida, que recupera el formato de dos jornadas.

El corte de cinta ha corrido a cargo de la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, y la alcalde de Cartagena, Noelia Arroyo.

Conesa ha calificado la prueba como "una de las grandes citas deportivas de nuestro calendario, que ya forma parte de la historia de esta tierra y que, año tras año, proyecta el nombre de la Región dentro y fuera de España".

Asimismo, la alcaldesa ha asegurado que esta "es una oportunidad para seguir consolidándonos y para ofrecer la mejor imagen y la mejor marca de Cartagena, sin duda vinculada al deporte y a pruebas tan consolidadas y que tienen una gran proyección internacional".

Arroyo ha puesto en valor el arraigo de este deporte en el municipio, destacando la labor de clubes de gran trayectoria como el Club Ciclista de Cartagena, la Escuela de Los Dolores o el Club Ciclista de La Palma, "hay mucha afición, siempre nos volcamos y siempre se vive cada etapa que se celebra en Cartagena de la Vuelta como si fuera la primera, con la misma ilusión y con la misma emoción".

OCUPACIÓN HOTELERA

Según los datos facilitados, la celebración de la prueba ha impulsado la ocupación hotelera en Cartagena hasta en el 80% durante este fin de semana, y en el conjunto de la Región, el impacto vinculado a la organización y los equipos se traduce en unas 6.000 pernoctaciones.

La consejera ha subrayado que la Vuelta "no es solo deporte de élite, también es economía, turismo y empleo, y repercute en valores como la ocupación hotelera, que se sitúa para este fin de semana en el 90 por ciento en Murcia y entre el 70 y el 80 por ciento en Cartagena" Conesa ha señalado que desde el Gobierno regional apoyan esta prueba en la doble condición de principal apoyo institucional y económico, "porque queremos que la Región de Murcia siga siendo sede de grandes eventos deportivos como es el caso de esta Vuelta Ciclista".

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad portuaria, ha subrayado la apuesta municipal por seguir atrayendo grandes eventos, porque "queremos que los grandes eventos deportivos se sigan consolidando aquí, utilizando nuestra fachada marítima como uno de los mejores escenarios del mundo" Para Aroyo, esta "es una oportunidad de oro para promocionar Cartagena como una de las grandes capitales del Mediterráneo. El impacto se nota en las pernoctaciones y en la consolidación de nuestra marca de ciudad vinculada al deporte y la cultura".