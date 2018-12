La XI Gala Anual de Smumfyc, protagonizada por la subdirectora general de programas, cuidados y cronicidad del SMS

Publicado 28/11/2018 16:19:29 CET

Por su "excelente" y "extensa" labor de gestión en el ámbito sanitario así como su visión integral del paciente

MURCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Murciana de Medicina de Familia y Comunitaria (Smumfyc) celebra este viernes su XI Gala Anual, durante la que se impondrá la Insignia de Plata 2018 a la doctora Josefina Marín López, subdirectora general de Programas, Cuidados y Cronicidad de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Además se otorgará el IX Premio de Investigación María Eugenia Moreno a los doctores Raquel Gómez García, Daniel Martínez Antequera, Montserrat Sánchez Alaminos y al enfermero Manuel Alejandro Carmona Guerrero (Centro de Salud Barrio Peral, Cartagena) por su trabajo sobre 'Valoración de Factores de Riesgo Cardiovascular en Pacientes con Infarto Agudo de Miocardio Con y Sin Elevación del Segmento ST Ingresados en Hospital Universitario de Santa Lucía'.

La Gala Anual de Smumfyc tendrá lugar en el centro de negocios Marla Center (Murcia, Av. Dr. Pedro Guillén, 5), a partir de las 22.00 horas, justo después de llevarse a cabo la clausura de la XIII Jornada de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y IV de Estudiantes de Medicina.

La doctora Josefina Marín, Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria desde 1988 y actualmente subdirectora general de Programas, Cuidados y Cronicidad de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud se muestra "muy emocionada, contenta y agradecida" con el reconocimiento a su trayectoria y labor profesional a través de la Insignia de Plata Smumfyc 2018, y afirma que "en todos mis años de trabajo en Atención Primaria, trabajando en equipo por una mejor Atención Primaria en la Región de Murcia, nunca pensé que esto mereciese un premio extra".

"Siempre me he sentido premiada en el día a día por esta profesión, me he sentido siempre valorada y querida por mis compañeros de trabajo y sobre todo por las personas que he ido atendiendo como Médico de Familia. Este premio supone un impulso para seguir siendo médico de Familia", añade.

IX PREMIO Mª EUGENIA MORENO

Respecto al IX Premio Mª Eugenia Moreno, que rinde homenaje a esta médico residente de la especialidad asesinada el 11 de marzo de 2009 cuando se encontraba de guardia en el centro de salud de Moratalla, ha recaído este año en el trabajo realizado por los doctores Raquel Gómez García, Daniel Martínez Antequera, Montserrat Sánchez Alaminos y Manuel Alejandro Carmona Guerrero, por su trabajo sobre 'Valoración de Factores de Riesgo Cardiovascular en Pacientes con Infarto Agudo de Miocardio Con y Sin Elevación del Segmento ST Ingresados en Hospital Universitario de Santa Lucía'.

"Elegimos enfocar el estudio en el infarto agudo de miocardio ya que es una de las causas de muerte más importantes a nivel mundial, y en nuestro medio, por lo que consideramos relevante la revisión de una forma continuada de los factores de riesgos cardiovascular para aplicarlas directamente en la práctica clínica diaria de prevención primaria y secundaria", tal y como explica la doctora Raquel Gómez García, una de las integrantes de este grupo de residentes premiados con el IX Premio Mª Eugenia Moreno.