La XIV Asamblea Nacional Euro-Toques reunirá a más de 900 expertos en gastronomía el próximo abril en Cartagena

Presentación de la XIV Asamblea Nacional de Euro-Toques - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

Más de 900 profesionales de la gastronomía nacional se darán cita en Cartagena del 19 al 21 de abril en la décimo cuarta edición de la Asamblea Nacional Euro-Toques, según han informado la Comunidad y el Ayuntamiento.

El evento, que coincidirá con el 40 aniversario de la organización internacional fundada en Bruselas (Bélgica), perseguirá entre sus objetivos el intercambio de experiencias, la creación de nuevas sinergias y el debate sobre los retos y el futuro del sector.

En la presentación han participado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (ITREM), Juan Francisco Martínez, y la presidenta de Euro-Toques España, Macarena de Castro, así como el primer edil de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y las concejalas de San Javier Estibaliz Masegosa e Isabel Madrid, entre otros.

Arroyo ha subrayado que esta cita no es un evento aislado, sino el inicio de una colaboración. "Vamos a aprovechar esta línea de trabajo que hemos generado con Euro-Toques para hacer muchas más cosas en adelante. Aquí las cosas se hacen como se deben, con cariño y a fuego lento, porque tenemos el producto de calidad y el talento de los chefs que suman innovación a la tradición", ha dicho.

La regidora ha hecho especial hincapié en la importancia de la comarca y el entorno del Mar Menor en el marco de una estrategia turística que busca "fomentar la promoción de nuestros productos autóctonos y de nuestra identidad".

Por su parte, el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, ha calificado el evento de "estratégico, por su gran alcance y proyección", lo que "contribuirá a posicionarnos como referente gastronómico, reforzando la marca '1.001 Sabores Región de Murcia' y promoviendo el producto local, la sostenibilidad y la excelencia culinaria".

Martínez ha destacado que "el impulso de la Región como destino gastronómico es uno de los objetivos prioritarios del Plan Estratégico de Turismo 2022-2032 de la Comunidad, ya que se trata de un sector esencial para la economía regional, al que se asocian más de 48.000 empleos, y genera un impacto económico estimado en 700 millones de euros vinculados a actividades gastronómicas".

Macarena de Castro, presidenta de la asociación, ha resaltado el "compromiso y las ganas" en la organización de esta asamblea. "Se está percibiendo que va a haber una gran asamblea en la gran Cartagena", ha afirmado.

Desde su designación como Capital Española de la Gastronomía (CEG) 2020-2021, la Región ha reforzado su proyección nacional al acoger en 2024 otros encuentros como la gala de la Guía Michelin España 2025, celebrada en el Auditorio Víctor Villegas; la entrega de los Soles Repsol 2024, en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de Cartagena; y la fiesta de los Soletes Guía Repsol, en la Fortaleza del Sol lorquina.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El acto inaugural de la Asamblea Nacional Euro-Toques tendrá lugar el domingo 19 de abril en el Puerto de Cartagena, e incluirá actividades culturales y una cena-cóctel. La apertura oficial contará con representantes municipales, autoridades regionales y nacionales y la dirección de Euro-Toques.

El lunes 20 de abril, el Auditorio El Batel acogerá la inauguración oficial de la Asamblea, tras la que arrancarán las sesiones de trabajo sobre actualidad gastronómica. El programa incluirá un 'coffee break' con demostraciones culinarias elaboradas con productos locales, catas de vinos, cava y marisco, así como la concesión del IX Premio Euro-Toques Compromiso.

De forma paralela, se desarrollará un programa para acompañantes que incluirá una visita guiada al Teatro Romano y al Anfiteatro de Cartagena. La jornada culminará con la comida de clausura en la Finca Herencia (Torre Pacheco), donde se procederá a la entrega de los distintivos Euro-Toques, reconocimientos y homenajes, la imposición de chaquetillas a nuevos Socios de Honor, y una propuesta culinaria basada en productos del Campo de Cartagena y la huerta murciana.

El martes 21 de abril la programación se trasladará al entorno del Mar Menor, con una visita a la Encañizada en San Javier, la firma de un manifiesto en defensa de espacios naturales como la Albufera de Valencia, Doñana, el Delta del Ebro y el Mar Menor, y contra las especies invasoras. Esta jornada concluirá con la elaboración de un caldero tradicional del Mar Menor a cargo de pescadores locales y la clausura oficial del evento.

SOBRE EURO-TOQUES

Euro-Toques es una organización internacional fundada en 1986 en Bruselas por referentes históricos de la gastronomía como Pierre Romeyer, Paul Bocuse, Juan Mari Arzak y Pedro Subijana, a iniciativa del entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors.

En la actualidad integra a más de 3.500 cocineros de 18 países. En España, cuenta con alrededor de 850 asociados y está presidida por Maca de Castro.

Entre sus principales objetivos figuran la promoción de una alimentación saludable, la educación gastronómica, el respeto por el producto de temporada y la transparencia hacia el consumidor. La mayoría de los grandes cocineros del país forman parte de la asociación, muchos de los cuales participarán en la cita murciana.