El XXXI Concurso Ornitológico Villa de San Javier atrae a cerca de 1.000 ejemplares de los mejores canarios de España

SAN JAVIER (MURCIA), 21 (EUROPA PRESS)

Unos 1.000 ejemplares de los mejores canarios y otras aves exóticas, se darán cita del 22 al 26 de octubre en el salón de usos múltiples del edificio del Parque Almansa, de San Javier, con motivo del XXXI Concurso Ornitológico Villa de San Javier que organiza la Sociedad Ornitológica de San Javier, con la colaboración del Ayuntamiento de San Javier.

El concejal de Deportes, Sergio Martínez y el presidente de la sociedad organizadora, Germán Tezanos, han presentado hoy la nueva edición del concurso, que con sus 31 años de historia "es todo un referente en España" y uno de los más importantes para los criadores que llegan desde todos los puntos del país, según han informado fuentes municipales en una nota de prensa.

El concurso se centra en el color y postura del canario aunque también habrá ejemplares de fauna y aves exóticas, como el 'Cardenalito de Venezuela', que se caracteriza por su color rojo.

Los jueces, de categoría nacional, valorarán a los ejemplares durante toda la jornada del viernes 24, para abrir las puertas al público durante el sábado 25, de 9 horas a 20 horas y el domingo 26 de octubre, de 9 horas a 14 horas.

El concejal de Deportes, Sergio Martínez, ha destacado la veteranía del Concurso Ornitológico en el municipio y agradeció la labor que en este sentido viene realizando desde hace 31 años la junta directiva de la Sociedad Ornitológica de San Javier. Por su parte, German Tezanos, agradeció la colaboración municipal para hacer posible el concurso nacional.

Ambos coincidieron en invitar al público de todas las edades a pasar por el edifico de Usos Múltiples del Parque Almansa durante el fin de semana para admirar los mejores ejemplares de canarios de España.