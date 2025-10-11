Ya están en camino unidades del Tercer Batallón de la UME con destino Los Alcázares

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ya está en camino hacia la Región de Murcia para ayudar en las inundaciones sufridas, después de que el Gobierno regional decretara el nivel 2 del Plan Inunmur, en el que comienzan a intervenir medios estatales.

Ha sido la propia UME, a través de sus redes sociales, las que ha confirmado que unidades del Tercer Batallón van camino de Los Alcázares para colaborar con las autoridades. El Tercer Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM III) se encuentra ubicado en las instalaciones que la Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene en la Base Militar Jaime I, en el término municipal de Bétera (Valencia).

Por otro lado, el presidente regional, Fernando López Miras, confirmaba también a través de sus redes sociales que hay desplegado en Los Alcázares un dispositivo de 27 efectivos y 18 máquinas, para llevar a cabo tareas de limpieza de arrastres, encharcamientos y desagüe.

"A estos medios, se sumarán progresivamente más efectivos y vehículos y se repartirán también al resto de zonas afectadas", ha señalado López Miras.