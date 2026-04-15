El Yacimiento de San Esteban saca a la luz restos del primer dromedario hallado en la ciudad de Murcia

Los arqueólogos han encontrado restos de una dromedario y de una casa andalusí con sistemas de desagües complejos en el yacimiento de San Esteban - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los arqueólogos que trabajan en el yacimiento arqueológico de San Esteban han documentado el primer resto de dromedario hallado en la ciudad de Murcia, un descubrimiento que abre nuevas vías de investigación sobre la vida y la actividad del antiguo arrabal andalusí de la Arrixaca.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto a la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez; el director general de Patrimonio, Patricio Sánchez; el director de la obra, Clemente López; y la jefa del servicio municipal de Arqueología, Carmen Martínez, han supervisado las labores que se están acometiendo con "total normalidad y a buen ritmo", según han informado desde el Consistorio.

Uno de los descubrimientos más relevantes de esta fase inicial se ha producido en el sondeo 65, donde se han identificado tres restos óseos pertenecientes a un dromedario: una falange proximal completa y dos falanges mediales completas, correspondientes a un único individuo.

Se trata de un hallazgo excepcional por su extrema rareza en la arqueología peninsular de época islámica. Antes de este descubrimiento, únicamente se habían documentado 14 elementos de dromedario en contextos islámicos del sur de la península ibérica, por lo que los restos de San Esteban elevan esta cifra a 17 elementos conocidos.

Los restos se encuentran completos, en buen estado de conservación y sin marcas de corte visibles, lo que permite descartar su uso como alimento. El informe arqueológico apunta a que el dromedario fue utilizado principalmente como animal de transporte, vinculado al traslado de cargas y a la movilidad en la Murcia islámica.

Este hallazgo no solo confirma la presencia de este animal en la ciudad, sino que amplía el conocimiento sobre la vida económica, la movilidad y las redes de intercambio del arrabal andalusí, incorporando a San Esteban a un registro arqueológico extremadamente poco frecuente.

UNA CASA ANDALUSÍ CON SISTEMAS DE DESAGÜE COMPLEJOS

Otro de los puntos clave de esta intervención se ha documentado en el sondeo 57, donde ha salido a la luz una vivienda andalusí con una compleja organización interna y sistemas de evacuación de agua poco habituales.

La casa presenta muros con doble técnica constructiva, con exterior de ladrillo e interior de tierra, un pozo, dos conducciones distintas de evacuación de agua y un pequeño albañal que desemboca en la calle H. Todo ello ofrece una imagen muy completa de cómo se estructuraba una vivienda del arrabal por dentro.

Uno de los aspectos más destacados es la identificación de dos desagües diferentes: uno vinculado al patio y otro más moderno que incorpora un atanor, una pieza cerámica de canalización que podría indicar la evacuación de agua desde una cota superior, posiblemente desde una planta alta o un nivel elevado de la vivienda.

La excavación también ha permitido detectar reformas en la distribución interior, especialmente en el zaguán, donde se ha localizado la huella de un tabique y una fosa de cimentación que evidencian una modificación posterior del espacio. Estos datos confirman que las viviendas no permanecían inalteradas, sino que se adaptaban a nuevas necesidades con el paso del tiempo.

El valor de este hallazgo reside en que no solo conserva muros, sino también elementos que permiten entender cómo se construían las casas, cómo se organizaban sus espacios, cómo se gestionaba el agua y cómo esas soluciones fueron evolucionando.

UNA GRAN TINAJA OCULTA

El sondeo 71 ha sacado a la luz otro de los hallazgos más singulares de esta fase: una gran tinaja oculta en el interior de una vivienda andalusí, concretamente en la casa 30. La tinaja apareció dentro de una alcoba situada junto a la sala norte, en un círculo excavado que funcionaba como espacio de ocultación. Este hallazgo no puede interpretarse como un elemento aislado, ya que está directamente vinculado a una transformación arquitectónica de la vivienda.

La investigación ha permitido documentar cómo esa alcoba pasó de una configuración anterior -probablemente con cierres laterales y calentador- a una fase posterior en la que se ejecutó un tabique corrido que cegó la parte central, creando el espacio destinado a ocultar la tinaja. El interés del hallazgo radica, por tanto, tanto en el recipiente como en la reorganización interior de la casa.

La apertura completa de la tinaja queda pendiente de autorización técnica y del visto bueno del restaurador, ya que antes debe garantizarse su correcta conservación. La previsión es que esta actuación pueda realizarse próximamente.

OTROS HALLAZGOS QUE COMPLETAN LA VIDA COTIDIANA DEL ARRABAL

Los trabajos están sacando a la luz numerosos materiales y elementos que ayudan a completar la imagen del barrio andalusí.

En el sondeo 57 se han localizado fragmentos de cuerda seca parcial del siglo XII, ataifores melados y restos de revestimientos con pintura roja, que refuerzan la cronología de la vivienda, construida en el siglo XII y ocupada en el XIII, con al menos dos reformas. En la casa 35 se documenta un posible espacio de cocina, con cerámicas de cocina y una mancha de combustión.

Además, han aparecido anillos de pozo en distintos sondeos y, en el sondeo 78, un posible tabique de letrina, elementos que permiten reconstruir con mayor precisión la vida cotidiana y la funcionalidad de las viviendas.

TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

Toda la intervención está siendo documentada mediante fotografía convencional y vuelos de dron, utilizados tanto para el registro general como para trabajos de fotogrametría, lo que mejora la precisión del estudio y la lectura espacial del yacimiento.

En varios sondeos, como el 57, 65, 66 y 75, ya se ha alcanzado el nivel arenoso, el estrato a partir del cual dejan de aparecer estructuras arqueológicas, lo que indica que en esas zonas se ha llegado a la cota final de excavación.

UN PROYECTO CLAVE PARA LA RECUPERACIÓN DE SAN ESTEBAN

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha explicado que "están teniendo lugar es los trabajos arqueológicos previos y absolutamente necesarios para asegurar la integridad de todos los hallazgos que aquí se están teniendo", quien ha añadido que "todo esto ha aparecido en esos trece sondeos que se están haciendo. Faltan todavía hasta llegar a los casi setenta que hay que hacer, pero el ritmo de la obra avanza según lo planificado".

Estos avances se enmarcan en el inicio de la recuperación y puesta en valor de uno de los conjuntos arqueológicos andalusíes más relevantes de Europa, con más de 10.400 metros cuadrados excavados del antiguo arrabal de la Arrixaca.

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Murcia con la participación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, permitirá compatibilizar la conservación del yacimiento con la creación de una gran plaza en superficie y un centro de interpretación bajo cota, donde vecinos y visitantes podrán recorrer más de 60 edificaciones y 105 elementos arqueológicos de gran valor.