12J.- Casado anima a votar a los gallegos porque es "totalmente seguro" y critica a los que llaman "al alarmismo"

El líder del PP, Pablo Casado, en una batea en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) antes de un acto electoral en el que le han acompañado el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, y el presidente provincial, Diego Calvo. A Coruña, 9 julio 2020 - EUROPA PRESS

En las filas del PP "preocupa" el uso de los rebrotes por la izquierda para lanzar la idea de que "es peligrosísimo" ir a votar

A POBRA DO CARAMIÑAL (A CORUÑA), 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha animado este jueves a los gallegos a acudir a votar este domingo porque es "totalmente seguro" y se cumplirán las medidas sanitarias y de distanciamiento social. Tras recalcar que los rebrotes por coronavirus están "perfectamente localizados", ha criticado que otros partidos estén llamando "al alarmismo" cuando es "tan seguro" ir a un colegio electoral diez minutos el 12 de julio como "ir a una farmacia o a una tienda a hacer un recado".

Así se ha pronunciado Casado en un acto en A Coruña, donde ha visitado una batea en A Pobra do Caramiñal, acompañado por el secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, y por el presidente provincial, Diego Calvo.

Tras poner en valor la actuación durante la pandemia del presidente de la Xunta y candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, Casado ha pedido que ningún ciudadano de Galicia se quede este domingo "sin decidir su futuro" porque hay "plena garantía y seguridad" para ejercer el derecho al voto.

"TAN SEGURO IR A UN COLEGIO A VOTAR COMO A LA FARMACIA"

Así, el presidente del PP ha indicado que se podrá ejercer el derecho al voto con "plena garantía y seguridad" y ha subrayado que la Xunta ha informado de que los colegios electorales tendrán "todas las medidas de distanciamiento social" al recoger DNI, con "cabina higienizada" y "líquido para desinfectarse las manos".

"Es tan seguro ir a un colegio electoral diez minutos el próximo domingo que ir a una farmacia o a una tienda a hacer un recado", ha enfatizado, para apelar de nuevo a la participación en las elecciones de este domingo porque es "plenamente segura".

El líder de los 'populares' ha afirmado que el Gobierno gallego ha "predicado con el ejemplo" ante la pandemia porque tomó medidas desde el primer momento y es una comunidad con menor tasa de contagios y mortalidad por coronavirus.

"Esas mismas garantías que se han visto estos meses, se van a garantizar en caso de unos rebrotes que están perfectamente localizados y que no puede llamarse al alarmismo, como están haciendo otros partidos", ha resaltado.

Así, fuentes de la dirección nacional del PP han admitido que les "preocupa" el uso que está intentando hacer la izquierda de los rebrotes. A su entender, se está intentando trasladar la idea de que "es peligrosísimo ir a votar el domingo" en Galicia.

En el PP critican demás que se ponga "el foco" en Galicia cuando hay más de medio centenar de rebrotes en toda España, entre ellos el de Lleida, añaden las mismas fuentes, que subrayan también que Feijóo está "tranquilo", "sereno" y "prudente", dado que en Galicia no se gana hasta que no se "cuentan los votos". "Aquí no se está pidiendo ganar, sino arrasar", subrayan en el PP, para puntualizar que para ello es importante que vayan a votar los ciudadanos.

LA ALTERNATIVA ES UN "MEXUNXE" DE 10 PARTIDOS

Pablo Casado ha cerrado el acto lanzando de nuevo un mensaje de "tranquilidad" para ir a ejercer el derecho a voto este domingo y apelando al mismo tiempo a la "responsabilidad" para decidir" lo que se quiere para Galicia en los próximos cuatro años, dado que, según ha dicho, la alternativa a Feijóo es una "mexunxe de 10 partidos" que "lo único que quieren es unirse para derribar a Feijóo".

El líder del PP ha señalado que el actual Gobierno de la Xunta que dirige el Partido Popular es "austero". "Pero si vienen 10 partidos, lo que sería eso, cuántas vicepresidencias, vicepresidencias y delegaciones de la Xunta iban a tenerse que pelear entre ellos para tener", ha aseverado, para añadir que a la crisis sanitaria y económica "no puede añadirse una crisis política".

Casado --que este viernes tiene previsto cerrar campaña en el País Vasco-- ha pedido el voto para Feijóo y el PP porque "enfrente" está "la inestabilidad política, la incertidumbre económica y una mala gestión de la crisis sanitaria" como, a su juicio, han visto estos últimos meses.