23 de diciembre, víspera de Nochebuena, día elegido para las nuevas Cortes Generales y votar sus presidencias

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Congreso y el Senado que surjan de las próximas elecciones generales se constituirán el próximo 23 de diciembre, según se recoge en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros y que entrará en vigor este martes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Constitución establece que el decreto debe recoger el día de la constitución de las Cortes Generales en un plazo no superior a los 25 días, por lo que en este caso ese periodo se cumplía el 24 de diciembre, día de Nochebuena.

Es por ello que, según confirmaron a Europa Press fuentes de Moncloa, el Gobierno ha decidido adelantar esa fecha al 23 de diciembre. Ese día tanto el Congreso como el Senado celebrarán una sesión en la que los diputados y los senadores jurarán o prometerán acatar la Constitución y elegirán a la Presidencia y los miembros de las mesas de ambas cámaras.

Conformadas las nuevas Cortes, los grupos parlamentarios deberán registrarse dentro de los cinco días siguientes a la sesión constitutiva y, posteriormente, el Rey abrirá una ronda de contactos con cada uno de sus representantes a fin de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno. Teniendo en cuenta las fechas navideñas, lo más probable es que el Jefe del Estado no inicie esos encuentros hasta después de Reyes.