29N.- IU avisa de que los candidatos del Frente Amplio deben ser un pacto de todos tras plantear Más Madrid a Colau

La ministra de Sanidad, Mónica García, el coordinador de IU, Antonio Maíllo, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una rueda de prensa a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). (Foto de archivo). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha advertido este miércoles que los nombres de los candidatos de Frente Amplio y los mecanismos de elección de los mismos deben formar parte de un acuerdo "global, democrático y compartido", proclamando que "cuidar" el consenso debe ser una "obligación" de todas las fuerzas implicadas en este nuevo proyecto.

Así lo han trasladado fuentes de la formación que lidera Antonio Maíllo después de que Más Madrid haya propuesto que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno a las elecciones anticipadas del 29N y que ésta lo haga encabezando la circunscripción por Barcelona.

Aparte, la ejecutiva de la formación madrileña acordó que le correspondía confeccionar la candidatura de Frente Amplio por la circunscripción madrileña y liderarla con dirigentes de Más Madrid.

Por su parte, IU ha subrayado que "las candidaturas, los nombres y los mecanismos de elección deben formar parte de un acuerdo global, democrático y compartido". "Cuidar este acuerdo es una obligación de todas las fuerzas políticas que formamos parte del Frente Amplio", han advertido.

HAY QUE LLEGAR A UN "ACUERDO JUSTO" Y TENER RESPONSABILIDAD

IU ha destacado que sigue trabajando en respaldar la huelga general convocada el 11 de noviembre y en que la cita electoral del 29N sea un "éxito", para lo cual la construcción del Frente Amplio "tiene que ir de la mano de la movilización social".

Por tanto, hace un llamamiento a la responsabilidad y a la generosidad de todas las organizaciones, destacando que va a trabajar para un "acuerdo justo en el que todas las fuerzas estén bien representadas y cómodas".

MANO ABIERTA DE NUEVO A INCLUIR A PODEMOS

Además, vuelve a abrir la puerta a incorporar a Podemos al destacar que el Frente Amplio debe ser lo "más amplio, plural y representativo posible".

"IU quiere que todas las fuerzas políticas formen parte del acuerdo, también quienes no lo han hecho hasta ahora. Nadie debería quedarse fuera si existe voluntad de construir un espacio común", han apostillado para añadir que esta candidatura tiene que representar la "fuerza de las movilizaciones sociales" y también la "experiencia de quienes han formado parte del Gobierno".

SUMAR PIDE SEGUIR NEGOCIANDO CON DISCRECIÓN

Mientras, fuentes de Movimiento Sumar han trasladado a Europa Press que no van a fomentar ningún debate en medios sobre el futuro cabeza de lista e insisten en que ahora se necesita seguir "conversando y negociando con discreción", como siempre han defendido.