Unas 300 personas viabajan en el tren de Iryo descarrilado en Adamuz (Córdoba)

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Iryo ha lamentado "profundamente" el accidente ferroviario producido este domingo en Adamuz (Córdoba) por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad, que ha ocasionado al menos dos muertos.

El tren de Iryo que ha descarrilado es el 6189, que realizaba el trayecto Málaga-Madrid. "El servicio había partido de Málaga a las 18.40 horas y, en el momento del suceso, viajaban aproximadamente 300 personas", ha explicado la empresa en un comunicado.

Al menos dos personas han fallecido tras el descarrilamiento sobre las 19.45 horas de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que invadiera la vía contigua. Además, el incidente se ha saldado con varios heridos, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil de Córdoba.

"Iryo lamenta profundamente lo ocurrido y ha activado todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación", precisan.