74 atenciones médicas y ninguna grave el martes de protestas contra la sentencia en Cataluña

Actualizado 16/10/2019 4:25:10 CET

Hogueras en el centro de Barcelona durante disturbios de los CDR contra la sentencia del proceso independentista - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atendido hasta las 23 horas de este martes a 74 personas durante las protestas en Cataluña contra la sentencia del proceso independentista.

De ellas, 19 han sido atendidas en las concentraciones de la zona de Girona-Gurb (16 han recibido el alta y 3 han tenido que ser trasladadas a centros médicos), informa el SEM.

Otras 37 asistencias se han hecho en la ciudad de Barcelona (6 altas in situ, 1 traslado y 30 activas); 8 en Tarragona (4 altas in situ y 4 traslados); 2 en la ciudad barcelonesa de Sabadell (1 alta in situ y 1 traslado); y 8 en Lleida (7 altas in situ, 1 traslado).