El 76% de plazas de responsable de proyecto de la AECID está vacante por las "muy malas" retribuciones, según Exteriores

El Gobierno aumenta un 19,5% la ayuda al desarrollo en los PGE y estima que llegará al 0,25% de la RNB con las CCAA y Universidades

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Ángeles Moreno Bau, ha reconocido este jueves que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tiene una "gran carencia de personal" porque los sueldos que ofrece son muy bajos, hasta el punto de que un 76% de las plazas de responsable de proyectos en el exterior está vacante.

En el conjunto de la plantilla, dentro y fuera de España, ha cifrado las vacantes totales en un 26 por ciento. "Las retribuciones son malas, las retribuciones en el exterior son muy malas, están muy por debajo de las retribuciones de nuestros socios y de otros funcionarios o altos contratados del Instituto Cervantes", ha explicado.

Así lo ha señalado durante una comparecencia en la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso de los Diputados para exponer los presupuestos de ayuda al desarrollo para 2021 y en la que, además, ha animado a los diputados a participar en la reforma de todo el sistema de cooperación, incluida la propia AECID y las condiciones de su personal, teniendo en cuenta que el déficit "dificulta la ejecución del presupuesto".

"El problema de sus condiciones laborales no es exclusivamente económico y requiere de apoyo político para dignificar su trabajo en el exterior", ha argumentado. El problema en la sede central en Madrid, ha detallado también, es que los complementos específicos que ofrece son más bajos que otro departamentos de la Administración y no resulta "nada atractivo". De hecho, los gastos de personal de la Agencia caen un 1,9 por ciento en 2021, hasta 42,67 millones de euros.

"No conseguimos retener el talento, cuando están formados se van a otras cooperaciones", ha respondido ante la sugerencia de Sara Giménez (Ciudadanos) de potenciar las becas.

Moreno Bau ha presentado en el Congreso un proyecto de PGE que prevé destinar 2.766 millones de euros a ayuda oficial al desarrollo (AOD) en 2021, un 19,5 por ciento más que en las cuentas de 2018. Con esas cifras, el Gobierno estima que, con lo que destinarán comunidades autónomas, ayuntamientos y universidades, se alcanzarán 3.114,97 millones de AOD, el 0,25 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RNB).

AÚN NO SE CONOCE LA APORTACIÓN DE LAS CCAA

Sin embargo, en lo que no procede de la Administración General del Estado, la previsión se basa en lo que estos organismos dedicaron a AOD en 2020 --las comunidades autónomas 241 millones, las entidades locales 97,2 millones y las Universidades 10,2 millones-- porque al no haber aún Presupuestos las comunidades no saben qué transferencias van a tener y qué AOD van a poder aprobar.

Las cifras constan también en un informe remitido a la Cámara sobre la ayuda oficial al desarrollo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021.

"Creo honestamente que no es un mal dato de partida si tenemos en cuenta que es significativamente superior al de 2018, que fue del 0,22%, y si tenemos en cuenta una vez más la situación en la que nos encontramos", ha defendido Moreno Bau en su presentación. El Gobierno mantiene su plan de alcanzar el 0,5 por ciento de la RNB al final de la legislatura.

De la partida que aporta al Gobierno en los PGE, el grueso corresponde al Ministerio de Hacienda, 1.156,75 millones, el 41,81%, porque es el que canaliza las contribuciones obligatorias a la UE para su presupuesto de cooperación.

En segundo lugar están las partidas del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, 788,29 millones de euros, un incremento de un 22,86% respecto a los PGE base 2020. El de Asuntos Económicos y Transformación Digital aporta 424,11 millones en contribuciones a organismos financieros multilaterales de desarrollo y 2,64 millones a operaciones de alivio de deuda externa.

Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destinará 340,81 millones, mayoritariamente a la atención a los refugiados en su primer año en España, lo que computa como AOD según los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. El resto de ministerios gestionan 51 millones de euros de AOD.

Moreno Bau ha incidido en la siutación creada por la pandemia, que "está impactando gravemente en las personas, comunidades y países en situación de mayor pobreza, exclusión y vulnerabilidad" y además "puede hacer retroceder lustros" en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

"Aunque estemos aún lejos del objetivo que nos hemos marcado, este presupuesto supone el mayor incremento desde el inicio de la crisis económica", ha remarcado. Sin embargo, tanto ERC como Junts han criticado lo que consideran una ayuda "inflada" por incluir partidas como atención a los refugiados.

Dentro de la partida de Exteriores, el presupuesto de su Secretaría de Estado alcanzará 293 millones de euros, de los que 200 corresponderán a fondos rembolsables del fondo FONPRODE. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo gestionará una AOD de 256,15 millones y el Instituto Cervantes otros 57 millones.

El resto corresponderá a la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica (165,2 millones en contribuciones voluntarias y obligatorias a organismos multilaterales), la de España Global (5,21 millones) por su aportación a la red de 'Casas' de diplomacia pública, la Subsecretaría (1,45 millones) y el mecanismo europeo de recuperación, con 9,43 millones.

31,5 MILLONES DEL IRPF Y SOCIEDADES

En el caso de la AECID, Moreno Bau ha detallado que el Estado aportará a su presupuesto 246,65 millones de euros (17,65 millones) más que en 20, de los que 31,56 millones son el presupuesto asignado inicialmente por la liquidación del 0,7% del IRPF para fines sociales y, como novedad en este ejercicio de la liquidación del 0,7% del Impuesto de Sociedades que se destinan a convenios y proyectos para ONGD.

Sin embargo, la AECID gestionará, además, 121,88 millones de euros de "cooperación delegada" europea --que no computa como AOD española-- lo que eleva su presupuesto total a 384 millones de euros, un 15,4 por ciento más. España es el tercer país de la UE que más cooperación europea gestiona, después de Alemania y Francia, a través de AECID, Cofides y FIIAPP.