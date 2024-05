9J.Cañas (CS) apuesta por "refundar" el espacio de centro tras el 9J para "fastidiar" a los que se sirven de la política

Advierte de que se está "produciendo un reencuentro" entre Junts y el PP que puede acabar en una alianza parlamentaria en Madrid



MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Ciudadanos para las elecciones europeas, Jordi Cañas, apuesta por "refundar" el espacio de centro, en el que se identifican, tras los comicios del 9 de junio para "fastidiarles el plan" a aquellos que, en lugar de servir a los ciudadanos por medio de la política, se sirven de ella para conseguir "sus objetivos personales".

"Lo que tienen que hacer los ciudadanos es reconstruir, redefinir, rehabilitar o refundar el espacio porque es necesario para que haya testigos incómodos y para que no siga pasando lo que algunos añoran", ha explicado este viernes Cañas, antes de asegurar que el centro ideológico es el adecuado para "intentar que la política sirva a los ciudadanos y no para servirse de ella".

Por ello, el dirigente 'naranja' ha lamentado que haya habido "compañeros" que se hayan marchado al Partido Popular alegando que "cada uno sabe lo que hace en esta vida", en alusión a sus muchos compañeros de filas que han dado el salto al PP, el último de ellos el exsecretario general Adrián Vázquez.

Aún así, Cañas ha mantenido que le "importa bastante poco" porque, ha explicado mediante un símil futbolístico, lo importante es el "equipo" y su forma de jugar, y no los jugadores. "Si hay equipos que necesitan fichar para completar sus plantillas, me parece genial", ha concluido.

CAMPAÑA SIN TEMAS EUROPEOS

De esta forma, ha criticado en rueda de prensa que el planteamiento político en estos momentos sea el pedir el voto "para que no salga el otro" partido y que el debate no esté en los temas europeos y sí en un plebiscito entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. "Hemos aceptado como normal lo absolutamente anormal, es decir, nadie cuestiona realmente que se tendría que estar hablando de la perspectiva española de los temas europeos", ha sentenciado.

Así, ha reprendido que el presidente, Pedro Sánchez, tenga el "único objetivo de ser presidente y mantenerse en el poder a cambio de cualquier cosa" en una legislatura que ha calificado de "trascendental" para el país y en la que "ni siquiera han aprobado la única ley que realmente cambia las cosas", en referencia a los Presupuestos Generales del Estado de 2024 (PGE), cuya negociación fue suspendida tras la convocatoria de elecciones catalanas ante la imposibilidad del Gobierno de llevar las negociaciones con el resto de fuerzas a buen término.

LA AMNISTÍA, EL CAPÍTULO MÁS OSCURO

Asimismo, Cañas ha mantenido que la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía, que se produjo este jueves en el Congreso, es "probablemente el capítulo más oscuro de la historia española de la infamia política" y ha criticado que esta norma no fuese un tema recurrente durante la campaña a las elecciones catalanas del pasado 12 de mayo, teniendo en cuenta "el impacto que tenía sobre la sociedad catalana".

El eurodiputado también ha cargado contra el tono del debate sobre la aprobación de la ley en la Cámara Baja, de la que ha dicho, se ha convertido en un "un ring de fango donde a la gente le encanta chapotear" y donde se busca "conseguir un titular para un tuit" en lugar de realizar un parlamentarismo útil.

Del mismo modo, ha señalado lo "paradójico" de que "ni si quiera el PP" hablase de la amnistía en las fechas anteriores al 12M debido a un "acercamiento afectuoso" de los 'populares' hacia Junts y ha advertido que se está "produciendo un reencuentro" entre ambos partidos que puede acabar en una alianza parlamentaria en el Congreso.

Así, ha cargado contra el partido de Carles Puigdemont y ha puesto en valor el papel de su formación en el grupo de los liberales europeos para que Junts no forme parte de él. "La mejor forma de impedir que entre Junts es que Ciudadanos siga en el grupo liberal", ha manifestado.

De igual manera, ha recordado que Convergència, partido del que bebe ideológicamente Junts, "aprovechaba" el grupo parlamentario de los liberales europeos para "desprestigiar" a España y que fue Ciudadanos el partido que promovió la expulsión de la formación nacionalista del grupo en 2018.

LAS ENCUESTAS SOLO SIRVEN PARA "INFLUIR"

Para Cañas, los barómetros publicados por los diferentes medios sólo "sirven para condicionar la opinión" y no para saber la verdad. "Si quieren entras y si no no entras", ha sentenciado sobre los diferentes estudios sociológicos publicados en las últimas semanas.

En concreto, sobre el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que les otorga representación en el Parlamento Europeo, el dirigente 'naranja' ha explicado que este organismo es a su juicio el que obtiene los datos más "serios" porque es el que tiene "la muestra más amplia".