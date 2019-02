Ábalos anuncia que el PSOE no vetará a nadie en los debates electorales

Publicado 25/02/2019 13:33:32 CET

Defiende acuerdos con los partidos que respetan la Constitución, pero no se plantea "pactos" porque aspiran a ser primera fuerza el 28A

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha asegurado hoy que su partido no vetará a nadie en los debates electorales que se planteen de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Así lo ha afirmado hoy en rueda de prensa en Ferraz, en la que ha afirmado que su partido "va a atender a todos los debates que les planeen sin excluir a nadie" y ha mostrado la "total disposición a participar en debates".

Y en concreto, sobre el debate a cinco propuesto por Atresmedia para el 23 de abril en el que estaría representado VOX, ha insistido en que no van a vetar a nadie: "Así es que cuenten con nuestra participación".

El dirigente socialista ha explicado, al ser preguntado por posibles acuerdos postelectorales, que las limitaciones que pone su partido son a los partidos que no respetan la Constitución o no comulgan con el espíritu de la Carta Magna. En este sentido, ha precisado que el PSOE no plantea cordones sanitarios, pero recalca que el PSOE podrá hacer acuerdos con partidos de gobierno, con responsabilidades de Estado, que defienden el desarrollo Constitucional.

Pero ha dejado claro que "acuerdos no significa pactos". "No estamos en fase de pactos porque aspiramos a ser primera fuerza política y a desarrollar un proyecto autónomo", ha precisado José Luis Ábalos, quien ha añadido que no puede decir lo mismo el líder del PP, Pablo Casado, porque éste ya ha descartado ser primera fuerza política.