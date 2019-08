Ábalos defiende las campañas electorales que generan confianza y no "hostilidades"

Publicado 30/08/2019 14:25:04 CET

El PSOE reprocha a Unidas Podemos que comparar a Calvo con Salvini no es "la manera de avanzar" en un acuerdo de Gobierno

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido las campañas electorales porque lo que buscan es generar "confianza", algo que en su opinión se obtiene con hechos y no con "amenazas y hostilidades". Es más, sostiene que su partido, como todos los demás, "siempre" están en campaña electoral.

Tras asistir a un nuevo encuentro del presidente Sánchez con colectivos sociales, y al ser preguntado si el PSOE ya ha empezado la campaña con vistas a unas elecciones, el ministro ha indicado que un partido político "siempre está en campaña porque trata de satisfacer lo que se espera de un Gobierno. Eso sí, ha asegurado que es mejor hacer campaña electoral "procurando bienes que no generando males".

"Bienvenida esa campaña electoral que solamente procura bienes. La que no me gusta para nada es aquella que produce descontento, división en la sociedad y problemas para convivir porque ésa es una mala campaña. Eso es también hacer una campaña electoral, pero de las malas y yo quiero una campaña electoral, claro que sí, porque lo que buscan es la confianza de las personas", ha dicho.

En todo caso, desde el entorno del ministro han querido dejar claro que la idea del PSOE, como han venido manifestando a lo largo de las últimas semanas, no es ir a elecciones sino intentar un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez.

Además, Ábalos ha destacado que los grupos políticos deberían entender los resultados electorales del pasado 28 de abril donde se les ha otorgado una representación a cada uno y una responsabilidad de formar Gobierno que es "de todos".

TODOS TIENEN SU RESPONSABILIDAD

"Que uno pierda, no le exime de esa responsabilidad y no puede decir que como yo he perdido ya se las apañarán y como no me ha gustado voy a hacer de todo para que no funcione", ha señalado Ábalos haciendo referencia a los partidos de derechas que han tenido una visión "muy poco patriótica" por bloquear la formación de un Gobierno en julio.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha considerado que las declaraciones que hizo Unidas Podemos el pasado jueves en el Pleno del Congreso, donde comparaba a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, con el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, "no es la manera de avanzar" para conseguir un acuerdo de Gobierno.

"No me parece que es la manera de avanzar en la búsqueda del objetivo del que habla Iglesias, no es serio, me lo esperaba por parte de la derecha, no me sorprendió el discurso de Santiago Abascal, sino el de Unidas Podemos", ha explicado Gil en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, donde ha destacado que "una vez más" el PSOE puso la mejilla y recibió "golpes de todos" los grupos parlamentarios, incluida la formación morada.

EL PSOE NO TIRA LA TOALLA

Aún así, ha señalado que el Partido Socialista "no va a tirar la toalla" para buscar un acuerdo programático de cara a septiembre puesto que el PSOE fue quien ganó las elecciones del pasado 28 de abril con un resultado "bastante amplio" y su intención es "formar un Gobierno cuanto antes".

Para ello, ha recordado que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, presentará el próximo martes, 3 de septiembre, un proyecto de Gobierno con más de 300 propuestas que dan "respuesta" a las demandas sociales de España y que además es un acuerdo "abierto a mejoras".

"Hay un margen importante y Podemos lo sabe. Hemos puesto encima de la mesa muchas propuestas que pueden ponernos de acuerdo, un programa que incluye muchas propuestas de Podemos que hemos incluido", ha explicado Gil quien ha insistido en que