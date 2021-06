Ábalos dice que el indulto demuestra la fortaleza del Estado de derecho: "Solo los fuertes se permiten esa generosidad"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado este miércoles que los indultos demuestran la "fortaleza" del Estado de derecho puesto que "solamente los fuertes se permiten" la "generosidad" de conceder la medida de gracia a un condenado.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el dirigente socialista ha sostenido que "desde la perspectiva penitenciaria" no haría "falta el indulto" para que los líderes del 'procés' salgan a la calle, sino que serviría con esperar a la concesión del tercer grado.

"No es un problema de beneficio penitenciario ni a nivel personal. Se trata de tener un instrumento donde el Estado de derecho demuestra su fortaleza a la hora de aplicar la ley, plantear sentenciar, ejecutar condenas pero también el derecho de gracia", ha explicado el ministro.

Además, Ábalos ha recordado que otros gobiernos que han "recurrido" a la figura del indulto no contaron con el "beneplácito" de los juzgados ni de la Fiscalía en la "mayoría" de los casos.

En este contexto, preguntado por la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras, Ábalos ha recordado que el proyecto independentista, "como otros en democracia", pueden seguir manteniendo sus aspiraciones separatistas.

Lo que la "democracia tolera y permite es la libertad de pensamiento", y el límite está en que no se traspase la "legalidad ni las líneas rojas" a las que "obliga la ley". Según Ábalos, no se puede "trasladar" el mensaje de que se persigue al independentista por sus ideas porque la "democracia no persigue pensamiento", sino que pretende "poner coto a actuaciones ilegales".

Así, Ábalos se ha referido a la posibilidad de que ERC plantee en la mesa de diálogo la celebración de un referéndum. "Esto ya lo he vivido varias veces. Ellos saben perfectamente que no entramos a hablar de eso y han asumido también que su proyecto, al que no renuncian ni deben renunciar es un proyecto a un tiempo que no pueden precisar", ha explicado.

En este contexto, el titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha señalado que los socialistas no creen que la "vía del referéndum" sea la adecuada, "ni para una cosa ni para la otra".