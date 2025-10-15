El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

Las acusaciones estudian pedir prisión tras el informe que revela "ingresos irregulares"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos está citado a las 10.00 horas de este miércoles en el Tribunal Supremo (TS), en una nueva comparecencia fijada por el instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, tras detectar "ingresos irregulares" en el marco de las pesquisas sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de obra pública. Esta vez la cita podría ser determinante, por cuanto las acusaciones sopesan volver a pedir su ingreso en prisión provisional.

Será la cuarta vez que Ábalos comparezca en el TS después de que le encausara hace casi un año. Entonces, las pesquisas se centraban en los presuntos amaños de contratos para la compra de material sanitario en plena pandemia para adjudicárselos a empresas vinculadas a Víctor de Aldama, pero en estos meses la causa se ha ido enredando, aflorando también la existencia de una supuesta trama de cobro de sobornos a cambio de obra pública.

La complejidad que añadió esta segunda derivada llevó al magistrado a dividir la causa, abriendo una pieza separada para investigar específicamente las presuntas mordidas por obras y dejando en la parte principal todo lo demás, incluidas las supuestas gestiones para situar a su expareja Jésica Rodríguez en dos empresas públicas sin que trabajara pero sí cobrara.

De cara a concluir la instrucción de la parte principal, el instructor estaba pendiente del informe que había encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial de Ábalos, donde se señala la existencia de una reserva de dinero en efectivo que el exasesor ministerial Koldo García gestionaría para el exdirigente socialista.

Puente volvió a llamarles a sede judicial --Koldo está citado para las 10.00 horas del jueves-- ante los "consistentes indicios" de que entre los patrimonios de ambos "podrían existir significativas zonas de intersección", de modo que García se ocupaba de todo tipo de pagos que corresponderían a Ábalos --"como la pensión alimenticia de uno de sus hijos"--, sumando "un importe verdaderamente significativo" que no tendría respaldo en los "ingresos regulares" del que fuera ministro.

En dicho informe, la UCO detectó 95.437,33 euros desembolsados por Ábalos sin justificación bancaria, entre los que destacaba 20.799,40 euros de gastos "personales" con cargo a "una fuente de ingresos no declarada".

Además, la Guarda Civil reflejó que el PSOE pagó a Ábalos con dinero en efectivo mediante sobres. Algunos de esos pagos, explicó, tenían respaldo documental en lo aportado por el Partido Socialista como compensación por gastos, pero otros no.

La UCO detalló que Koldo y su entonces mujer, Patricia Uriz, verbalizaban en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no era suyo, sino de Ábalos, y que se referían a él como "chistorras" (billetes de 500 euros), "soles" (200 euros) y "lechugas" (100 euros).

Con todo, el magistrado cree que Ábalos y Koldo "pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen".

VISTILLA DE CAUTELARES

En esa resolución, el instructor deslizó la posibilidad de revisar la situación personal del ex ministro y de quien fuera su asesor, sobre los que pesan las medidas cautelares de prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y firma quincenal en un juzgado.

En este contexto, Ábalos anunció 'in extremis' --48 horas antes de la comparecencia-- que renunciaba a su abogado, José Aníbal Álvarez, que le ha defendido desde el principio, alegando "diferencias irreconducibles". Según dijo en su escrito, "lejos de constituir una circunstancia puntual en el tiempo, se han convertido en una constante", hasta el punto de que habría tenido que "preparar" su próxima declaración por sí mismo.

En un último movimiento, ya en vísperas de su nueva cita en el Supremo, pidió a Puente que le designara abogado de oficio. El instructor no solo lo rechazó de forma tajante, sino que apreció en ello un intento de eludir su comparecencia, hablando directamente de "fraude de ley".

Por tanto, el exdirigente socialista deberá acudir acompañado de Álvarez, aunque sea en un último servicio de defensa. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguran que el contacto entre ambos en las horas previas a esta comparecencia ha sido prácticamente inexistente.

Además, el magistrado aprovechó la resolución donde rechazó las pretensiones de Ábalos para dejar claro que, tras la comparecencia, se celebrará una vistilla para revisar las medidas cautelares vigentes.

De acuerdo con las fuentes consultadas, las acusaciones populares --que operan unificadas bajo la dirección letrada del PP-- estudian pedir el ingreso en prisión provisional del que fuera secretario de Organización del PSOE.

Ya lo hicieron en la última vistilla, si bien entonces la Fiscalía Anticorrupción se opuso y el instructor lo rechazó. Hasta ahora, la medida solo ha prosperado con el también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en prisión provisional desde el pasado 30 de junio por su presunto "papel principal" en la trama de amaño de obras.

Así las cosas, la cita de este miércoles en el Supremo llega precedida de un gran nerviosismo que podría provocar un cambio de estrategia por parte de Ábalos. En las otras tres ocasiones, ha optado por declarar, negando cualquier conducta delictiva. Esta vez, de acuerdo con las fuentes consultadas, su abogado pretendía seguir en la misma línea, lo que podría haber precipitado la ruptura ante el deseo del ex ministro de guardar silencio.

Fuentes del caso restan importancia al hecho de que calle o hable y subrayan que lo determinante será, si decide hablar, que las explicaciones que dé para justificar esos ingresos de origen desconocido sean creíbles.