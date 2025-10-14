El Supremo rechaza la renuncia de Ábalos a su abogado por fraude de ley y mantiene la cita con revisión de cautelares

Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). Archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha rechazado la decisión del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos de renunciar a su abogado, José Aníbal Álvarez, dos días antes de que tenga que volver a declarar como imputado al considerar que se trata de un fraude de ley, al tiempo que ha confirmado la citación para las 10.00 horas del miércoles, avisando además de que habrá una vistilla para revisar las medidas cautelares vigentes.

El magistrado aclara que, salvo que Ábalos designe otro abogado antes, y que el mismo esté en condiciones de asumir su defensa, deberá acudir tanto a la suya como a la comparecencia del próximo jueves de su ex asesor ministerial, Koldo García, con Álvarez.

El Supremo responde de esta forma a la petición del exministro para que el Supremo le designara un abogado de oficio que le acompañara en la comparecencia del miércoles.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))