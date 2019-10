Ábalos: "Escuchando opiniones de los que podrían ser nuestros socios, el gobierno habría entrado en crisis"

Publicado 22/10/2019 13:00:46 CET

VALENCIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado este martes que en estos momentos, con la situación que se está produciendo en Cataluña "se puede entender perfectamente" por qué los socialistas no "cedieron a las presiones" para formar un gobierno de coalición: "Escuchando las opiniones de los que podrían ser nuestros socios de coalición, ese gobierno habría entrado en una crisis definitiva a la primera".

Así se ha pronunciado el dirigente socialista en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt al ser preguntado sobre si se arrepienten de no haber agotado las vías de negociación y haber evitado, así, que las protestas en Cataluña coincidan en el tiempo con una nueva cita electoral.

Tras indicar que los hechos ocurridos tras la sentencia del 'procés' eran "previsibles" aunque no se podía "dimensionar el alcance de la respuesta", ha subrayado que el PSOE solo quería formar gobierno, no tenía "ningún interés en que la situación se produjera en estas circunstancias electorales".

"Nosotros queríamos un gobierno, nadie se juega una victoria por sacar unos cuantos diputados más" que, además, tampoco garantizan una salida distinta, ha dicho, y ha insistido en que se llegó a la disolución automática de las Cortes porque se les bloqueó, porque el PSOE intentó la investidura de Pedro Sánchez. A partir de ahí, ha indicado, "los plazos corrieron" y no hubo una respuesta que "garantizara un gobierno de estabilidad".

De hecho, Ábalos ha destacado que ahora han visto el comportamiento de los actores de cara al conflicto en Cataluña y escuchando a los que podrían haber sido sus socios de coalición "ese gobierno habría entrado en una crisis definitiva a la primera".

Además, ha proseguido, esa posición habría estado abocada necesariamente "al menos a lo que dijera ERC", que era la fuerza que podía darles la mayoría, por lo que ha zanjado: "Si había alguna duda de por qué lo importante no era una investidura, sino un gobierno estable con una posición definida, en muy poco tiempo la realidad ha evidenciado la imposibilidad del acuerdo en esos términos".

Respecto a las encuestas, Ábalos ha señalado que el PSOE intenta proyectar "otra forma de solventar esta situación de falta de mayorías". "No tenemos por qué vernos arrastrados a esa lógica de la suma, de sustituir el bipartidismo imperfecto que teníamos por un bloquismo donde tenemos que sumar en torno a dos posiciones o polos", ha explicado.

Así, ha recordado que en Europa "hay gobiernos en minoría", además de los de coalición, y ellos plantearon un gobierno a la portuguesa que no fue posible.

"Nosotros queríamos un acuerdo programático con las fuerzas que tienen mayor sensibilidad respecto a la justicia social y no entrar a comprometernos en aquello que nos diferencia, no fue posible, no se nos ha dejado", ha concluido el dirigente socialista.