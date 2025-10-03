Ábalos ingresó más de 1,5 millones de euros en una década como diputado y ministro y otros 85.000 en alquileres

Archivo - El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025 - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

El exministro alquiló un piso a una sociedad de su hijo y no declaró los pagos que le hizo por otra Koldo García

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transporte y exsecretario general del PSOE José Luis Ábalos tuvo ingresos por más de 1,5 millones de euros en su calidad de diputado y luego ministro entre los años 2014 y 2024, así como otros 85.000 por el cobro de alquileres de distintas propiedades a su nombre, pero no declaró el alquiler que le pagó su asesor, Koldo García, por una de sus viviendas.

Así consta en el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guarda Civil ha enviado al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo' y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se recogen los datos recabados a través de la Agencia Tributaria y también de los aportados por su banco.

En concreto, el exministro recibió durante esa década unas percepciones íntegras por un total de 1.541.577,10 euros, sobre los que tuvo retenciones por un importe total de 191.742,15 euros. De este total, 751.421,57 euros (el 72,73%) los percibió en su calidad de diputado, mientras que entre el año 2018 y 2021 percibió 228.363,27 euros (22,10%) como personal habilitado del Ministerio de Transportes.

A esto hay que añadir, según el informe de la UCO, los 37.129,25 euros que percibió del PSOE desde el año 2014 hasta 2018, junto a otras percepciones de menor cuantía por su actividad en medios de comunicación, así como en el Instituto Superior de Estudios Empresariales.

ALQUILÓ UN LOCAL A UNA ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA

Por otra parte, el antiguo secretario general del PSOE también declaró entre 2014 y 2022 un total de 85.100 euros por el arrendamiento de dos propiedades. Por el primero de ellos, un bajo en Valencia, percibió 56.300 euros de las distintas sociedades que lo fueron alquilando, la última de ellas Bruja Valenciana Loterías SL, que entre el 2019 y el 2021 pagó 16.200 euros.

En cuanto al segundo, una vivienda en Bétera (Valencia), figura como arrendataria la sociedad External Programmes Consulting SL, propiedad de su hijo Víctor Ábalos, y que pagó entre 2021 y 2022 un total de 28.800 euros.

No obstante, según ha podido constatar la UCO, en base a los datos de la AEAT, Ábalos no declaró los rendimientos económicos por el arrendamiento de una vivienda en Madrid, de la que era propietario junto a quien fuera su esposa, Carolina, que le realizó quien fuera su asesor, Koldo García.

La UCO recuerda que del análisis de los distintos dispositivos electrónicos intervenidos en el caso, así como del examen de las cuentas bancarias vinculadas al asesor, se ha constatado que este último habría efectuado pagos a Ábalos entre 2019 y 2021 en concepto de alquiler de esta vivienda.

Por último, en el periodo analizado, el exministro también efectuó donaciones a distintas entidades por 48.959,29 euros. Entre ellas, destaca el PSOE, que recibió 45.341,29 euros, de los que solo 612 euros son cuotas de afiliación y aportaciones previstas por la ley. A esto se añaden 1.791 euros a la Asociación España con ACNUR y 882 euros a la Fundación Plan Internacional.