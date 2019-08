Ábalos lamenta que el bipartidismo haya dado paso a dos bloques que se niegan y no llegan a ningún acuerdo

Actualizado 13/08/2019 12:23:45 CET

(I-D) El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos y el secretario de Estado de Transportes en funciones, Pedro Saura, llegan a la primera sesión del debate de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. - Óscar J.Barroso - Europa Press

Asegura a Unidas Podemos que un Gobierno del PSOE en solitario no sería "un Gobierno de 'ordeno y mando'"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Fomento en funciones y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha afirmado que en España el bipartidismo ha dado paso a dos bloques que se niegan y no llegan a ningún acuerdo, una situación que ha lamentado porque considera que no se está sabiendo gestionar la pluralidad política.

"Yo creo que este país es mucho mas plural en lo político", como se ha visto en las últimas elecciones, "pero nos falta capacidad para gestionar esa pluralidad", ha dicho en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press.

Así ha respondido cuando le han planteado si finalmente podría haber repetición electoral en noviembre, al no lograrse un acuerdo para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, y que después de esos comicios el PSOE acabase gobernando con Ciudadanos.

"Lo que no tiene mucho sentido es que el bipartidismo haya dado paso al 'bloquismo'. No sé qué es peor. No puede ser que esa pluralidad al final se traduzca en dos grandes bloques de autonegación, de descalificación, y que (eso) imposibilite cualquier tipo de acuerdo", ha manifestado.

Las diferencias políticas no justifican que se niegue "el derecho de los demás a ser escuchados", según Ábalos, que ha expresado la "desazón" que le causa el "bloqueo" del centro-derecha. Actúan "como el perro del hortelano: ni comen ni dejan comer", ha resumido.

VE "HIPOCRESÍA" EN EL PP Y CIUDADANOS

Además, ha recordado la presión que recibió el PSOE por parte de esos mismos partidos en 2016 para facilitar la investidura del 'popular' Mariano Rajoy, como finalmente acabó haciendo.

"Hoy la oposición no está dispuesta hacerlo, por su falta de responsabilidad, de compromiso con el país y de fortaleza de sus líderes", Pablo Casado y Albert Rivera, que "no quieren asumir el coste que ello les podría representar en la pugna" por un mismo espacio político.

El ministro ha insistido en que el PP y Ciudadanos deberían abstenerse en la investidura del candidato socialista para "facilitar la gobernabilidad", ya que "no hay otra alternativa" aparte de que gobierne el PSOE.

Sin embargo, con "mucha hipocresía", el PP y Cs repiten un discurso "alarmista y catastrófico" sobre un futuro Gobierno de PSOE y Podemos apoyado por partidos independentistas, cuando en realidad desean ese escenario "para tener una excusa y un relato con el que poder descalificar a ese Gobierno", ha criticado.

NEGOCIAR UN ACUERDO PROGRAMÁTICO CON PODEMOS

Por otro lado, el secretario de Organización del PSOE ha dicho que el intento de formar un Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos "quedó agotado" en julio, tras la investidura fallida de Sánchez.

Tanto por "las formas" utilizadas por los representantes de la formación morada y las reflexiones posteriores, que no han facilitado la "confianza" mutua, como porque ellos "pretendían una especie de cogobierno", ha precisado.

Lo que plantea ahora el PSOE es negociar un "acuerdo programático", con la idea de que el desarrollo del mismo "pueda ir generando la confianza" que ahora no existe en la relación entre ambos partidos.

Ábalos ha defendido esta fórmula y ha aclarado al secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, que un Gobierno del PSOE en solitario no sería "un Gobierno de 'ordeno y mando'" porque, al estar en minoría, el control ejercido por el resto del Congreso sería mayor.