Ábalos marca como línea roja para un adelanto electoral "la estabilidad del país"

Publicado 06/09/2018 11:44:51 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha marcado como línea roja para que el Gobierno convoque elecciones anticipadas que esté en juego "la estabilidad del país", y ha incidido en que Pedro Sánchez disolverá las Cortes para llamar a las urnas "en función de los intereses" de España y no de ningún partido político.

"Convocaremos elecciones cuando corresponda, en función de los intereses de este país y no de un partido", ha afirmado Ábalos en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

El secretario de Organización del PSOE ha recordado que la convocatoria electoral es una de las prerrogativas del presidente del Gobierno y ha asegurado que Sánchez la usará con "la responsabilidad que le otorga el mandato constitucional". En este sentido, ha garantizado que el Ejecutivo no tiene "ningún interés" en adelantar la celebración de los comicios generales y ha advertido de que no consentirá que "nadie juegue" con el PSOE en función de cuándo se convoquen las elecciones.

"Me van a permitir que diga que este Gobierno es muy responsable. Se puso como objetivo garantizar la estabilidad del país y esa es la línea roja: la estabilidad del país", ha remarcado, y ha agregado que el PSOE está en la Moncloa de forma constitucional porque el Parlamento reprobó "por primera vez en la historia" a un gobierno vía moción de censura.

NO SE CONTEMPLA UNA PÓRROGA PRESUPUESTARIA

Eso sí, ha evocado las palabras del presidente Sánchez, quien sostuvo este lunes que el Gobierno no prorrogará un Presupuesto General del Estado en el que no se "reconozca". Según Ábalos, el PSOE está gobernando con las Cuentas del PP porque es "legalista" y no porque esté "aprovechando la obra de otro". "Necesitamos un Presupuesto que represente nuestros intereses políticos. Estamos gestionando ahora mismo un Presupuesto que no es nuestro", ha señalado.

No obstante, ha mostrado su confianza en que la negociación que encabeza la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tenga buen resultado y ha insistido en el "optimismo" del Gobierno para sacar adelante unos nuevos Presupuestos. "Si vamos con tristeza y pesimismo, si ya empezamos de cenizos, ni aun queriendo darnos la razón (el resto de grupos parlamentarios) nos la van a dar", ha concluido.