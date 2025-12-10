Ábalos pide autorización al Congreso para votar desde la cárcel

El diputado del Grupo Mixto José Luis Ábalos. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exministro socialista José Luis Ábalos, ahora diputado del Grupo Mixto, ha pedido autorización a la Mesa del Congreso para poder participar telemáticamente desde la cárcel en las votaciones que tendrán lugar este jueves en el Pleno de la Cámara.

Así lo ha anunciado el propio Ábalos en su cuenta de 'X' poco después de que la Sala de Apelación del Tribunal Supremo haya avalado la decisión del magistrado Leopoldo Puente de procesarle junto con su exasesor ministerial Koldo García por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Ábalos solicita que le dejen votar en remoto en virtud del artículo 82.2 del Reglamento de la Cámara, que reconoce el supuesto de "situaciones excepcionales de especial gravedad". El diputado subraya que la norma no especifica el motivo de dicha situación excepcional y avisa de que no concederle autorización sería "una vulneración sin precedentes y de extrema gravedad tanto en los derechos inherentes a cualquier diputado o diputada como a la representación de la ciudadanía".

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)