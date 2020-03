Ábalos pide ayuda a la militancia del PSOE para combatir el desánimo y los bulos del coronavirus

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, uno de los miembros del cuadro de mando del Gobierno bajo el estado de alarma, ha dirigido este lunes una carta a los militantes socialistas pidiéndoles ayuda para que combatan el desánimo que puede surgir a su alrededor ahora que esta situación de excepcionalidad va a prorrogarse al menos otros 15 días más, pero también colaboración para desmentir los bulos que se difunden a través de las redes sociales.

En la misiva, que ha hecho pública el partido, Ábalos reclama a todos y cada uno de los afiliados del partido que actúen con "responsabilidad" durante el aislamiento y que hagan "pedagogía" con su familia y amigos acerca de "lo importante que es no salir de casa y seguir las directrices de las autoridades sanitarias".

"No te desplaces si no es estrictamente necesario. No permitas que el desánimo haga mella a tu alrededor, especialmente entre los más mayores. Combate los bulos. Sé solidario con quienes estén pasando momentos de dificultad por esta crisis. Y sal todos los días al balcón o a la ventana para aplaudir a nuestros sanitarios/as, que están demostrando su altísimo compromiso social", continúa.

Ábalos informa a la militancia de que el Gobierno está haciendo y hará "lo que haga falta" para que la crisis sanitaria se salde con el menor número de afectados, pero también para que su impacto sea "asumible en términos económicos". "Pero todo este esfuerzo no será suficiente sin el tesón, la disciplina, la solidaridad y el espíritu de lucha de cada uno de nosotros", incide el 'número 3' del PSOE a los alrededor de 160.000 militantes de la formación que lidera Pedro Sánchez.