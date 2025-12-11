Ábalos puso a disposición de Guaidó "todas las empresas públicas y de prestigio internacional" españolas

El exministro José Luis Ábalos a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

El exministro de Transportes José Luis Ábalos envió en 2019 una carta al opositor venezolano Juan Guaidó en la que ponía a su disposición "todas las empresas públicas y de prestigio reconocido internacional" que pudiera "necesitar", así como "todas las empresas privadas" que pudiese recomendar con el fin de "estrechar relaciones en la etapa de recuperación", que confiaba en que llegaría "pronto" a Venezuela.

Así queda reflejado en la carta que envió Ábalos a Guaidó, incorporada al último informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y al que ha tenido acceso Europa Press.

El Instituto Armado señala que el exministro designó al empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', "como persona de enlace" entre el opositor venezolano, que se había autoproclamado presidente interino de Venezuela pocos meses antes, y Ábalos.

"Hemos enviado a Víctor de Aldama con la misión, no solo de hacerle llegar esta misiva, sino también para que sirva de enlace en nuestras relaciones", escribió el exministro en la carta, firmada el 26 de julio de 2019 y con un sello del Ministerio de Fomento.

Ábalos mostró su reconocimiento a Guaidó en la carta y le mandó su deseo de "que se solucione la crisis institucional, social y económica que sufre Venezuela".

La UCO sitúa este documento como el primero que muestra la "relación de confianza" entre el exministro y De Aldama. "La relación entre Víctor De Aldama y José Luis Ábalos puede situarse objetivamente el 26 de julio de 2019. Sin embargo, (...) la responsabilidad asumida en dicha encomienda sugiere que esa relación de confianza se habría gestado con anterioridad", resume la Guardia Civil.