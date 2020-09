Ábalos rechazar hablar de "fuga" del rey emérito y niega que se haya ocultado información a Podemos

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha rechazado este viernes hablar de "fuga" del rey emérito por las investigaciones del presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca y ha negado que en el seno del Consejo de Ministros se oculte información.

En declaraciones al programa 'A la Ventura', de A Punt TV, el también secretario de Organización del PSOE ha subrayado que Juan Carlos I "no se ha fugado" porque no existe ninguna orden contra él más allá de "especulaciones periodísticas". "Desde el punto vista judicial no hay ninguna razón para que se hable de fuga", ha recalcado.

En la misma línea, ha negado que en el seno del Consejo de Ministros se oculte información y ha rechazado hablar de "discusión fuerte" ente el vicepresidente Pablo Iglesias y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no informarle este verano de la salida del rey emérito.

"En el Consejo de Ministros se habla con libertad. Me consta que hubo debete, pero no discusión", ha subrayado Ábalos, quien ha hablado de un "debate muy libre" entre dos formaciones que forman el Gobierno con trayectorias y cultura política "muy distintas".

En la misma línea, ha recalcado que "no se oculta información" sino que hay cuestiones que debe asumir la Presidencia del Gobierno por su propia naturaleza y son atribuciones del presidente que hay que respetar, en este caso una conversación con otra institución como es la Casa Real.

"La Presidencia del Gobierno no es un 'primus inter pares' --el primero entre iguales--", ha subrayado el ministro para recalcar que las conversaciones con otra institución como es la Casa Real son atribuciones propias del presidente que hay que respetar.