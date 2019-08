Ábalos ve "indignante" la denuncia de Podemos e IU por Nuevo Norte: "Mi intervención han sido declaraciones políticas"

447855.1.644.368.20190801110407

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha calificado de "indignante" que se le incluya en la denuncia que presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción Podemos e IU este miércoles contra 28 responsables de la Operación Chamartín por malversación al vender terrenos a mitad de precio, porque "no ha participado en el proyecto". "Mi intervención han sido solo declaraciones políticas en favor de un proyecto que defendía la alcaldesa anterior", ha apuntado.

En una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press, Ábalos ha señalado que se toma esta denuncia con "mucha tranquilidad" y con "indignación", ya que asegura que se trata de un "gesto de hipocresía tremendo" del que se ha enterado "por la prensa".

"Yo en este caso tengo que ver porque soy el titular de Fomento, pero yo no he participado en ningún órgano donde se haya resuelto nada al respecto, ni he autorizado ni firmado nada", ha indicado, a lo que ha añadido que él se encontró con un proyecto reformulado por la gestión de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Así, ha indicado que Carmena le pidió su apoyo para poder sacar adelante el proyecto y que él se lo dio "políticamente" porque "confía y confiaba en ella".

Además, ha mantenido que no comprende esta situación cuando él "no tiene nada que ver" mientras que Carmena no aparece en la denuncia, ni los actuales miembros de la corporación municipal que han aprobado este proyecto por unanimidad. "En todo lo que es recorrido meritorio yo no aparezco, pero en la denuncia sí", ha añadido.

"Es una denuncia de Podemos contra la gestión de Podemos", ha asegurado y se ha preguntado si esta denuncia puede ser un "ajuste de cuentas o un acto de propaganda".

De la misma forma, ha criticado la actuación del anterior secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, porque asegura que "nunca dijo nada" cuando se desarrollaba el proyecto, pero ahora mantiene que "hay que investigar" sobre esta operación.

"UN BUEN PROYECTO"

Ábalos ha insistido en que siempre le ha parecido "un buen proyecto" y que cuando entró a formar parte del Gobierno, la Abogacía del Estado y el propio ministerio estudiaron el proyecto.

En cuanto al Ministerio de Fomento, ha asegurado que en el proyecto solo entra Adif porque tienen los suelos y que no se plantea "ninguna operación especulativa" porque "todo se va a revertir en el propio proyecto".