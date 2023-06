Abascal acusa a Feijóo de "sacrificar" Extremadura y Murcia por sus "intereses" personales y "ambición política"

"Creemos que existe violencia machista, es una de las violencias que existe", apunta acusando a Guardiola de "mentir" y "demonizar" a Vox



El líder de Vox, Santiago Abascal, ha apuntado este miércoles directamente al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como responsable de la falta de acuerdo en Extremadura o Murcia y le ha acusado de "sacrificar" la construcción de una alternativa en ambas comunidades autónomas por "intereses de política nacional".

"La señora Guardiola ha recibido órdenes de Génova, todo por ambición de política nacional de Feijóo, que está dispuesto a sacrificar la alternativa en Extremadura y Murcia por intereses de política nacional", ha censurado Abascal en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, después de que la falta de acuerdo con los 'populares' en Extremadura propiciase este martes que la Asamblea regional esté presidida por una diputada del PSOE.

Abascal ha dicho así que no puede vaticinar lo que va a suceder en las negociaciones autonómicas que están abiertas --"solo Dios lo sabe"-- porque, ha argumentado, Vox mantiene la misma posición en toda España pero el PP es "un gran misterio" lo que puede hacer, después de cerrar un acuerdo en la Comunidad Valenciana pero no hacer lo mismo en Extremadura o Murcia.

GUARDIOLA DEMONIZA A VOX

En este contexto, ha cargado contra la candidata extremeña del PP, María Guardiola, por decir que se niega a pactar con un partido que "niega la violencia machista" o "deshumaniza a los inmigrantes". "La señora Guardiola vierte mentiras sobre Vox y contribuye a la demonización de Vox que ha hecho la izquierda durante mucho tiempo", ha reprochado Abascal.

De hecho, ha reivindicado que Vox no niega la violencia machista y tiene "una de las posiciones más duras" contra ella del panorama político español, reclamando la aplicación de la cadena perpetua, la derogación de la ley del 'solo sí es sí' o la identificación del perfil del violador o el maltratador. "Creemos que existe la violencia machista. Creemos que es una de las violencias que existe. No la negamos y tenemos una de las posiciones más duras de todo el panorama político español", ha reivindicado Abascal.

Pese a todo, ha asegurado que Vox mantiene "la mano tendida" al PP en Extremadura y ha indicado que quien ha hablado de la posibilidad de repetición electoral ha sido la candidata del PP, no Vox. "Nosotros hemos sido muy claros, dijimos que no íbamos a ser el coche escoba del PP, no íbamos traicionar la confianza de nuestros votantes, sus principios y que los valores que ellos están votando iban a ponerse encima mesa para construir una alternativa. Y así ha sido", ha remarcado.

De hecho, ve como "el colmo de los colmos" que Guardiola crea que puede "insultar" a Vox pero a la vez pedir que le entregue sus votos "porque sí, por su cara bonita". Con ello, se ha negado a apoyar "gratis" al "socialismo azul", como ha calificado al PP de Extremadura.

Abascal cree que los pactos de la Comunidad Valenciana o de Castilla y León son el modelo "óptimo" y ha explicado que Vox ya no se fía del PP para sellar únicamente acuerdos de investidura, después de que los 'populares' los "incumplieran" en regiones como Andalucía.

"DEBEMOS ESTAR EN LOS GOBIERNOS"

El mismo mensaje ha sostenido sobre las elecciones generales del próximo 23 de julio, deslizando que Vox también pedirá al PP entrar en el Gobierno si sus votos son necesarios, aunque cree que primero será Feijóo el que deba aclarar si quiere buscar el apoyo de Vox o preferirá "tender la mano" al PSOE. "El señor Feijóo tendrá que elegir, nosotros tendemos la mano al PP porque hay que cambiar muchas cosas en España", ha asegurado.

En el caso de Baleares, ha aclarado que la entrada de Vox en el Gobierno no es ahora mismo "ni una exigencia ineludible ni una renuncia". Vox y el PP han firmado un preacuerdo en la comunidad que ha llevado a Vox a presidir el Parlamento autonómico y han acordado seguir con las negociaciones.

"Más que sillones, queremos hablar de ideas. ¿Cuál es el problema? --ha explicado Abascal--. Que como consecuencia de lo pasado Andalucía ya no nos sirven los acuerdos de investidura porque el PP no ha sido leal a la palabra firmada con vox. Entendemos que nuestras propuestas e ideas no es el PP el que las llevar adelante en un Gobierno sino que debemos entrar nosotros en el Gobierno".