Abascal acusa a los migrantes de Ceuta de generar "terror sexual" y a Sánchez de convertir España en el "tercer mundo"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, atiende a los medios, en la plaza de África, a 2 de agosto de 2026, en Ceuta (España). El presidente de VOX se encuentra en Ceuta para abordar las consecuencias de la crisis migratoria. - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado a los migrantes llegados de Ceuta de ser un "ejército invasor" que está provocando "terror sexual" en la ciudad autónoma y ha responsabilizado al presidente Pedro Sánchez de estar convirtiendo España en "el tercer mundo".

"Asalto físico a la frontera, depredación de recursos, ocupación del espacio público, saqueo de viviendas y negocios... y terror sexual", ha afirmado este jueves en un publicación en 'X' recogida por Europa Press en referencia a las personas marroquíes que se encuentran en la ciudad autónoma, a las que ha llamado a tratar como un "ejército invasor".

En otro mensaje en redes sociales, Abascal ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo y le ha acusado de pretender "coronarse como tirano" destruyendo "el estado de derecho", "el bienestar social", "la seguridad", "las infraestructuras".

El líder de Vox sigue en su visión de una "Ceuta abandonada" con "enfermedades, peleas, desabastecimiento y caos", como escribió el día anterior, mantiene su pretensión de acusar de traición al presidente del Gobierno ante el Tribunal Supremo, para lo cual Vox necesita el voto del PP, ya que se requieren 88 diputados para abrir el debate y una mayoría absoluta para aprobar el ejercicio de la acusación.