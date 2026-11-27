El líder de Vox, Santiago Abascal, en una declaración a medios en Tarancón - GUILLERMO SÁNCHEZ / VOX

TARANCÓN (CUENCA), 27 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a las elecciones del 29 de noviembre, Santiago Abascal, ha denunciado que en el debate a cuatro se diesen mensajes "absolutamente manipulados" por parte de Pedro Sánchez (PSOE) y Ada Colau (Frente Amplio) sobre los supuestos recortes que propone su formación en partidas sociales y ha reiterado que su intención es recortar en "el gasto ideológico" para reducir el gasto público.

"En cuanto al planteamiento de Vox de los recortes, es uno de los mensajes que llegan absolutamente manipulados", ha asegurado Abascal en declaraciones a los medios en Tarancón (Cuenca), en la que ha defendido que él siempre ha hablado de eliminar gastos políticos y no sociales.

Entre los "recortes" que propone, el líder de Vox ha apostado por reducir gasto en "la financiación a partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales y organizaciones no gubernamentales". "Es decir, con las subvenciones directas que finalmente están siendo pagadas con los impuestos de una manera injusta. Esto es el gasto político, es el gasto ideológico, que es una brutalidad en España", ha defendido.

Abascal ha insistido en que se va a acabar con "gasto ideológico y con todos los chiringuitos que han servido a la izquierda para dominar al conjunto de la población española", si bien ha precisado que no habrá recortes en sanidad, educación o seguridad, que son "donde tienen que dirigirse los fondos que los españoles pagan con sus impuestos".