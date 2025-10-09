Abascal acusa a Sánchez de "perjudicar gravísimamente" la seguridad de España tras la palabras de Trump con la OTAN

El presidente del VOX, Santiago Abascal, interviene durante el acto político de VOX ‘Europa Viva 2025’, en el Palacio de Vistalegre, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). EUROPA VIVA 2025 se realiza este año bajo el lema ‘Por una Europa nueva y - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de destruir "aún más los intereses nacionales" y perjudicar "gravísimamente" la seguridad en España.

Así se ha pronunciado Abascal después de que Trump haya propuesto expulsar a España de la OTAN por las discrepancias sobre el aumento del gasto en defensa, después de que el Gobierno se negara a alcanzar el 5 por ciento del PIB. "Solicité que pagaran el 5 por ciento, no el 2 por ciento, y la mayoría pensó que no iba a suceder, y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España. (...) Francamente, quizá deberían expulsarlos de la OTAN", ha declarado.

"Cada día de Sánchez en el poder destruye aún más los intereses nacionales y perjudica gravísimamente a nuestra seguridad", ha criticado el líder de Vox en un mensaje publicado en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Para Abascal, el presidente del Gobierno "es la mayor calamidad que ha tenido España en mucho tiempo".