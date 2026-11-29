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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ejerciendo su derecho al voto en el colegio Pinar del Rey a 29 de noviembre de 2026, en Madrid. - EUROPA PRESS
MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Vox y candidato a las elecciones generales, Santiago Abascal, ha animado a los españoles a votar de forma "masiva" para que "no haya que arrepentirse mañana".
Así se ha expresado Abascal, tras ejercer su derecho al voto poco después de las 11.30 horas en el colegio Pinar del Rey, en Madrid, donde ha asegurado que confía "en que todas aquellas personas que tienen derecho a voto puedan ejercerlo de manera libre y pacífica en unas elecciones sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de incidente".
En este sentido, ha afirmado que espera "que los españoles puedan votar sin miedo, puedan votar sin pesimismo" y ha asegurado que da por bueno "que los españoles voten en libertad y que puedan votar masivamente".
"Creo que una participación masiva pasa por encima de cualquier tipo de trampa, grande o pequeña, de cualquier tipo de intimidación, y eso es a lo que estoy animando", ha defendido, al tiempo que ha afirmado que espera "que todo el mundo acuda a votar".
En concreto, se ha dirigido "a los abstencionistas, que nunca han votado porque no confían en el sistema, porque no confían en ningún partido político", a los que ha llamado "a acudir hoy a los colegios electorales para asegurarse de que nadie vote por ellos".
En cuanto a su jornada de reflexión, ha afirmado que pasó el día junto a su familia y que "cada uno está el día de reflexión donde quiere", preguntado por la presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo en Ceuta.